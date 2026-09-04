Az Oktatási Hivatal szerződést bontott a Vidnyánszky Attila-féle Déryné NKft.-vel

Kis Domonkos Márk, a Déryné Mûvészeti Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója, az esemény fõszervezõje (b1), Fekete Péter kultúráért felelõs államtitkár (b2) és Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára (b3) a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó megnyitótán Nagymaroson 2021. június 23-án.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

„A mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént. A Déryné szakmai tartalmai a Nemzeti Köznevelési Portálról lekerülnek” - írta Lannert Judit oktatásügyi minszter a Facebookon. A Déryné NKft.-t 2019-ben alapította a Vidnyánszky Attila vezette Nemzeti Színház.

A Vidnyánszky Attila (NER alatti) brutális kulturális gravitációs mezejében keringő Déryné Programról még 2020-ban írtunk hosszabb cikket. Az ekkor egymilliárdból gazdálkodó szervezet kegyetlen dilemma elé állította a független színházakat azzal, hogy a kulturális tao körüli gyanús pénzosztások legitimálásához kötötte a támogatásokat. A program célja papíron az volt, hogy budapesti előadásokat utaztassanak olyan kisvárosi művházakba, szabadtéri színpadokra és kisebb játszóhelyekre, ahová a vidéki színházak sem érnek el.

Az oktatási miniszter a szerződésbontás bejelentő mostani posztban arról is írt: fontos számára, „hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium bevonásával, velük egyeztetve fogjuk kiválasztani”.

Mellette még Nagy Ervin államtitkár is posztolt a témában, aki azt ígérte: „A Déryné működését racionalizáljuk, eredeti céljait nem kétségbe vonva, de az ideológia vezéreltsége okán alapos átvizsgálásnak vetjük alá. Nem az számít, hogy ki melyik tábor tagja, hanem hogy milyen minőséget tud letenni az asztalra. Kiegyensúlyozottság, minőség, hozzáférhető kultúra - ez lesz a pajzsunkra írva”. Az intézmény eddigi stábjára pedig „előző rendszerből még itt maradt politikai kinevezettek”-ként hivatkozott.