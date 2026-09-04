Magyar Péter: Kirúgták a Mandiner vezérigazgatóját, leállt „a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása”

Kármán András pénzügyminiszter utasítására az imént felmentették a Mandiner nevű lap vezérigazgatóját – írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

„A mai nappal leállításra kerül a hazug propagandalap mindennemű finanszírozása”

– fogalmazott.

Az MCC Média Holding Zrt. – korábbi nevén Új Média Holding Zrt. – vezérigazgatója az a Kereki Gergő volt, aki a Media1 szerint korábban a Mandiner főszerkesztő-helyetteseként, illetve a mandiner.hu főszerkesztőjeként dolgozott. Kereki 2017-ben került a Mandinerhez, miután Tombor András felvásárolta a hetilapot, és megkezdődött a lap konzervatív átalakítása.

A HVG cikke szerint Kereki 2024 júniusában az MCC egy másik cégének, a European Conservative Nonprofit Kft.-nek is az ügyvezetője lett. A társaság gondozza a The European Conservative című angol nyelvű kiadványt, ami az Orbán-kormányok szuverenista ideológiáját volt hivatott terjeszteni a világban.

Illusztráció: Orbán Viktor/Facebook

A Mandiner 2025-ben került az Mathias Corvinus Collegium (MCC) tulajdonába, és mivel a Tisza-kormány úgy döntött, hogy megszűnteti az MCC-t működtető közfeladatot ellátó közérdekű alapítványt (kekva), a Mandiner sorsa is kérdésessé vált. A korábbi önmagához képest lebutított propagandalappá züllesztett laptól júniusban küldték el a dolgozók több mint felét, közel hatvan embert.

Augusztus elején a lap honlapján indoklás nélkül írtak arról, hogy felfüggesztik a print hetilap kiadását. „Különösen büszkék vagyunk arra, hogy hét éven át lapszámról lapszámra több oldalon foglalkoztunk a külhoni magyarság ügyeivel, problémáival és sikertörténeteivel; hogy a hazai és a nemzetközi közéletet alakító vezető döntéshozók egész sorával készíthettünk nagyinterjúkat; hogy különböző rovatainkban a magyar vidéktől a külhonon keresztül a nagyvilágig számos helyi riportot és útirajzot közölhettünk szerzőinktől; s hogy Élet rovatunkban ismert és kevéssé ismert, az élet megannyi területén értéket teremtő, példaértékű személyiség százait mutathattuk be” – írták akkor.

Nem jó nyár jár a nyomtatott lapokra, július végén nyomtatták ugyanis az utolsó közéleti napilapot Magyarországon. Akárcsak a Népszabadság és a nyomtatott Népszava megszüntetéséhez, ehhez is köze van a Mediaworksnek. A fideszes médiabirodalom már a tavalyi évet is brutális, 14 milliárdos mínusszal zárta, de a kampányt még teljes fegyverzetben tolták le. A Fidesz bukását hozó választások után szinte azonnal jelentős leépítésekbe kezdtek, ez érintette a Ripostot, a Borst, a megyei napilapokat, a Pesti Srácokat, a Metropolt, a Világgazdaságot is.