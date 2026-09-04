Magzatkárosító oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén

Akkumulátorgyár Iváncsán 2023. február 9-én. Illusztráció: Németh Dániel/444

Szennyező anyag, pontosabban oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén, írja az MTI. A falu polgármestere azonnal elrendelte helyi kutak vizének bevizsgálását. A probléma a vezetékes ivóvizet nem érinti, mert az Ercsi felől érkezik csővezetéken.

A település pénteken a Facebookon azt írta: az SK On akkumulátorgyár arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az üzem belső területén található monitoring kútban NMP (n-metil-2-pirrolidon) szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását.

Sáfár Gabriella jegyző azt mondta az MTI-nek: a gyár csütörtökön közölte az önkormányzattal, hogy augusztus 28-án fedezték fel a szennyezést és azonnal értesítették a hatóságokat, amelyek a vizsgálatokat megkezdték. Hozzátette: ennél több információt a vizsgálatokról nem tudnak, a gyár még annyit jelzett feléjük, hogy a szennyező forrást megszüntették, minden olyan folyamatot leállítottak, amely további szennyezést okozhatna.

Arról is beszélt, hogy Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független, akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti.

A gyorsaság és a helybeli lakosok egészsége fontosabb, mint a pénz

- mondta a jegyző. A vízminták vizsgálatát, a jövő heti mérések eredményétől függetlenül meg fogják ismételni egy hónapon belül. Az akkumulátorgyár folyamatos tájékoztatást ígért, a polgármester pedig a környezetvédelmi hatóságtól is kért információkat a vizsgálat eredményéről.