Támadás érte a WHO egyik Kijev melletti raktárát

Péntekre virradó éjszaka légitámadás érte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik legfontosabb ukrajnai raktárát Kijev térségében – írja a Reuters.

A létesítményben humanitárius célra szánt egészségügyi készleteket tároltak.

Christian Lindmeier, a WHO szóvivője szerint a helyszín megközelítése egyelőre korlátozott a sűrű füst és a biztonsági kockázatok miatt. A károk és az esetleges készletveszteségek felmérése még folyamatban van. A támadásban a WHO munkatársai közül senki sem sérült meg.

A WHO központja Svájcban. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Nem ez volt az első alkalom az elmúlt hónapokban, hogy támadás érte a WHO ukrajnai raktárait. Augusztusban a dél-ukrajnai Dnyipróban csapás ért egy humanitárius raktárt, ahol az egészségügyi készletek és felszerelések mintegy fele megsemmisült. Az eszközöket becslések szerint 225 ezer, a frontvonal közelében vagy nehezen megközelíthető területen élő ember ellátására szánták. Júliusban egy másik, Kijev közelében lévő WHO-raktár is megrongálódott a fővárost és környékét érő nagyszabású támadásokban.

„Ezek a támadások egy szélesebb, az egész országot érintő folyamat részei. 2026-ban legalább húsz támadás ért humanitárius segélyeket tároló raktárakat, közülük tizenötben egészségügyi készleteket tároltak”

– mondta Lindmeier újságíróknak Genfben.

A legutóbbi támadások után a WHO már alternatív raktározási helyszíneket is kijelölt azért, hogy fenntartsa az egészségügyi és humanitárius ellátás folyamatosságát.