Tíz fölé nőtt az elsüllyedt ciprusi komp halálos áldozatainak száma

Tizenkettőre emelkedett a vasárnap elsüllyedt ciprusi komp halálos áldozatainak száma, miután a mentőcsapatok péntekre virradóra két újabb holttestet emeltek ki a tengerből, több mint 500 méteres mélységből – közölte sajtótájékoztatóján a nemzetközileg el nem ismert „Észak-ciprusi Török Köztársaság” miniszterelnöke.

Ünal Üstel elmondta, hogy mindkét áldozat nő, személyazonosságukat azonban még nem sikerült azonosítani. Hozzátette, hogy további 16 embert eltűntként tartanak nyilván, és a nehéz időjárási körülmények ellenére folyamatosan keresik őket. A mentőegységektől származó információk szerint az eltűntek valószínűleg mindannyian az elsüllyedt roncsban rekedtek.

Mentőcsapatok Kerínia partjainál. Fotó: HARUN OZALP/Anadolu via AFP

A Filo Jet nevű, észak-ciprusi lobogó alatt közlekedő, török tulajdonú komp röviddel azután borult fel, hogy vasárnap délben elhagyta a Földközi-tengeri sziget északi részén fekvő Kerínia (törökül Girne) kikötővárosát. A tragédiát az okozta, hogy a hajó egyelőre tisztázatlan okból vizet kapott, majd oldalára dőlt, és a parttól néhány kilométerre elsüllyedt.

A helyi sajtó a nyomozókat idézve azt írta, hogy a komp kapitánya elkerülhette volna a katasztrófát, ha az addiginál jóval kisebb sebességgel, óvatosan visszafordul Kerínia felé.

A hajón 259 utas és nyolcfős személyzet, összesen 267 ember tartózkodott, közülük 241-et kimentettek. A hatóságok közlése szerint az utasok döntő többsége török állampolgár volt, közülük ketten Észak-Cipruson éltek. A komp roncsa 514 méteres mélységben fekszik. A Filo Jet kapitányát és a személyzet további hét tagját a hatóságok őrizetbe vették, további öt személy ellen pedig vizsgálat folyik. (MTI)