Hazaárulóztak, majd szeretetországot hirdettek a Kossuth téren, de Ábrahám Róbert nem akart táncolni

Ne féljetek 2.0 néven hirdetettek tüntetést/közösségi workshopot/üres sablonok nélkül beszélgetést a Kossuth térre szombat estére. Az a szervezők listájából (Köztér/Huth Gergely volt Pesti Srácok-főszerkesztő/Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője/Skrabski Fruzsina, aki minden nap rácsodálkozik a világra/Renge Zsolt, aki fideszes színekben indult Újpesten választásokon/a homofób fellépésre mindig kapható, orosz mintára működő szervezet, a CitizenGo/Kohán Mátyás ex-Mandiner/Szabó László újbudai fideszes politikus), hogy ez nem a Magyar Péter-kedvelők baráti köre, de hogy micsoda, az az esemény végére sem derült ki.

Fotó: Németh Dániel/444

A Ne féljetek 1.0 nem Magyar Péter egyik fóruma volt a kampányban, hanem az a tüntetés, amit Sulyok Tamás elmozdítása ellen szerveztek a Várban még júniusban. Azt akkor Orbán Viktor is népszerűsítette, de nem ment el az eseményre. Az eredmény ismert: Sulyok Tamás azóta nem köztársasági elnök. Ehhez képest a szervezők sikeresnek ítélték a megvédésére meghirdetett demonstrációt: „A Ne féljetek! eseményünk sikerét látva mi nem fújjuk le a következő találkozót. Sőt, most kapcsolunk magasabb fokozatba!” – írták.

Fotó: Németh Dániel/444

Na most a Várban akkor simán bemondták, hogy 30 ezren voltak. Nem voltak annyian, de egy szűk téren valóban sokan zsúfolódtak össze. A mostani rendezvényen, amit sok héten át szerveztek, nagyon sok jóindulattal számolva ezren vettek részt.

A Kossuth téren a lépcső elé berakott színpad benyúlt a tér közepéig, onnan a vízen járós medencéig álltak a színpaddal szemben, oldalt már nagyon-nagyon lazán. Óriási operatőri bravúr volt, hogy találtak egy kifacsart kameraállást, amiből a kivetítőn tömeget tudtak kihozni. Jellemző a tüntetés nagyságára, hogy a villamost sem kellett leállítani.

Fotó: Németh Dániel/444

A rendezvény első fele leginkább a Pesti Srácok munkatársairól szólt, akik felolvasták a Facebook-posztjaikat. Dezse-Zelenkai Dórától például megtudhattuk, hogy ő már 2026 elején tudta, hogy nagyon nehéz idők jönnek a magyarokra, mert a választás eredményét ugyan nem tudta, de az mindegy is volt, mert vagy az embereket éveket óta mérgező, hazugságokkal etető, a jóhiszemű választópolgárokat kihasználó 01G-propaganda fog még nagyobb fokozatba kapcsolni a Fidesz győzelme esetén, vagy az lesz, ami jelenleg is van: hogy a miniszterelnök maga lesz a két lábon járó közpénzből fizetett gyűlöletpropaganda. (Fúj! Hazudozó/ Pszichopata! – reagáltak a szeretetország építésére összegyűltek. Így van, kommentálta a megszólaló, majd azzal folytatta, hogy ezzel el kell kezdeni dolgozni a társadalom meggyógyításán. Dezse-Zelenkai Dórától azt is megtudhattuk, hogy miközben magyart magyar ellen uszítanak, észrevétlenül megint berángattak minket a németek oldalán az oroszok elleni háborúba.

Dezse-Zelenkai Dóra és Dezse Balázs Fotó: Németh Dániel/444

Maradva a Dezse házaspárnál: Balázs a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló gondolatmenetét oda futtatta ki, hogy a közpénz kirekesztő stigma lett, olyan, mint a homofób vagy a náci. Aztán hozott pár példát, mire lehet számítani az NVVH-tól, a legvégén ezt: „ha egy minisztériumi dolgozó vásárolt egy tévét vagy egy x-boxot, akkor a kereskedőhöz közpénz került, majd el lehet-e tőle venni? Nem tudom, ez már elég lesz, hogy vizsgálódni kezdjenek valaki ellen? (Némi zsivaj.) Sajnos szerintem is.”

Fotó: Németh Dániel/444

A civil szerveződés jegyében nemcsak a volt fideszes újpesti jelölt volt az esemény házigazdája, de felszólalt az újbudai fideszes Szabó László is, aki az őszinte szókimondás jegyében odáig jutott, hogy felőlésségvállalásra is szükség lenne, „hiszen számtalan döntés volt, amit valakinek meg kellett hoznia, de nem jól döntött. És hiába volt mellette számtalan jó döntés, hiába van ma is számtalan jó érzésű ember a közösségünkben, őket is a rossz döntések alapján ítélik meg. Én miattuk vagyok ma itt. Értük szeretnék kiállni, és elmondani, hogy nagyon sok becsületes és lelkiismeretes ember tartozik ma is ehhez a közösséghez, akik valóban tenni akarnak a hazájukért. A tisztességes jobboldaliak, aki elszenvedői azoknak a rossz döntéseknek, amelyeket nem ők hoztak meg, mégis őket ítélik meg ezek alapján.” Hogy kik azok, akik rossz döntéseit máig nyögi a jobboldal, nem mondta.

Fotó: Németh Dániel/444

Nem kapott nagy tapsot Mónus Benjámin, aki a fiatalok nevében beszélt. Szerinte nem bosszúvágyra, hanem tettvágyra van szükség, egységesíteni kell a nemzetet, meg kell haladni a mi és az ők retorikát, nem politikai blokkokban kell gondolkodni, hanem megértés alapon, a szélsőséges gondolkodás zsákutca. Ezzel a gondolatmenttel kevesen tudtak menni, többen értetlenkedve csóválták a fejüket.

Fotó: Németh Dániel/444

Nagyon sok szónok volt, mint egy 2016 előtti ellenzéki tüntetésen, nem is fogok mindenkitől idézni, bár meg kell adni, feszesen rövidek voltak a szövegek. Másrészt semmi sem kötötte össze ezeket.

Fotó: Németh Dániel/444

A naiv árokbetemetős szónoklat után Huth Gergely simán meghirdette a bosszút, ami hamarabb jön el az ország mostani vezetőire, mint gondolnák. „Eljön a valódi elszámoltatás, és ezek a quislingek ott fognak állni pőrén a magyar, tiszta magyar szívű emberek ítélőszéke előtt!” Aztán elkezdett hazaárulózni, majd meg is skandáltatta a résztvevőket. Majd hirtelen váltással azt kérte a résztvevőktől, hogy a színpad mellett legyenek szívesek adakozni.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezek után mintha mi sem történt volna, következett Skrabski Fruzsina, és szeretetországozni kezdett, és arról beszélt, hogy hívta a tiszás ismerőseit is ide, de nem jöttek. Amire egy mellettem álló azt kiabálta, hogy ide aztán ne jöjjenek. Skrabski Gandhit is idézett.

Fotó: Németh Dániel/444

Utána jött a házibuli lerombolója, Ábrahám Róbert, akit Skrabski hívott a rendezvényre. És felhozta azokat az ellentéteket, amelyek felszínre törtek a fideszes nyilvánosságban, leginkább Bede Zsolt és a rendezvény egyik szervezője, a közteres Kurucz Dániel között, bár Ábrahám nem nevesítette őket.

Szerinte ha nem lennének ezek a viták, tízszer ennyien is eljöttek volna a térre. Nem lehet az, hogy összefogást hirdetünk, és közben folyamatosan bélyegzünk meg jobboldali embereket akár a modoruk, akár a stílusuk miatt. Ugyanis ezek az emberek akkor is a harctéren voltak, amikor sokakat még nem is ismertünk. „Április 12-e előtt már rám éveken keresztül furcsa szemekkel néztek – mondta –, mert nekem már akkor is volt kritikám. Most hirtelen mindenki másnak is lett, és kialakult egy kávéházjobboldal. És én megértem, hogy kell kávéházjobboldal, csak éppen ezt ne a karcos hangok rovására tegyék, mert amikor majd szintet lép a szivárványos diktatúra, akkor a kávéházi jobboldal nem fog ezzel szembe szállni, sőt mi több, azon fognak versengeni, hogy ki kapja meg az SZDSZ-es maradékok és unokáik kóserpecsétjét, hogy őhatalmassága jó ellenzéke lehessenenek. És azok az emberek fognak ellenállni az önkénynek, akiket ma szélsőségesnek és radikálisnak degradálnak.”

Fotó: Németh Dániel/444

Majd közölte, ő is félre fogja tenni a nézeteltéréseit, de Huth azt üzente, hogy nem a revansra kell készülni, mert az a gyűlölet útja, ha ezen az úton mennek tovább, az a bukás útja. Azt gondolják, hogy nincs ebben az országban százszor annyi ember, akinek itt kellene most itt lenni. Ezt kell fölépíteni” – üzente Ábrahám. Majd közölte, hogy hallotta, hogy a rendezvény végén táncos multatság, körtánc és buli lesz, de ezen ő nem vesz részt, mert ez nem az ünnep ideje, „a nemzetem megszállás alatt, a hitem támadás alatt van, és atyáink öröksége felszámolás alatt van. Ez az alázat és a munka ideje, majd ünneplünk akkor, ha ezen túl vagyunk.”

Nagyon megtapsolták, a műsorvezető pedig azzal próbált túllendülni a buliromboláson, hogy közölte, egyre többen vagyunk (ezt sokszor elmondta, ellenőriztem, mert könnyű volt körbejárni, nem volt igaz), de Ábrahámnak igaza van, lehetnének 10-szer is többen.

Egy, aki mindig ott van Fotó: Németh Dániel/444

Ebbe a sehova sem tartó kavalkádba bőven belefért, hogy felszólalt a Magyar Jelen főszerkesztője, Horváth Tamás is, aki közölte, hogy a Tisza feljelentette a (Mi Hazánk közeli) Bűnvadászokat, és magyar tüntetésen minden bizonnyal először szólította fel a résztvevőket egy szónok, hogy kiabálja azt: Bűnvadászok, Bűnvadászok. Aztán megköszönte, hogy a Betyársereg vállalta a rendezvényen a biztosítást, intézkedtek is egy provokátor ellen.

Fotó: Németh Dániel/444

Mandineres és volt megafonos nem szólalt fel a rendezvényen.

Volt viszont volt tiszás is , Petrik Zsolt, aki csalódott az új kormánypártban. (Talán azért, mert nem lett képviselőjelölt.) Ő volt az első, aki úgy fordította a beszédét, hogy elkezdte követelni, inkább olyan kormányozzon újra, aki arra termett. Ekkor kezdtek először Viktor, Viktor skandálásba az egybegyűltek. Másodszor akkor, amikor Tóth Dobbajnon Elizabeth boldog névnapot kívánt minden idők legjobb miniszterelnökének. Aki most még csak nem is promótálta a rendezvényt.

Balogh Péter és Tóth Elizabeth. Balogh a tüntetésről úgy jelentkezett be, hogy a résztvevők számát látva ez esemény elbukott Fotó: Németh Dániel/444

A legvégén Kurucz Dániel (Köztér) beszélt arról, hogy ki kell lépni a bántalamzó kapcsolatból Magyar Péterrel, nem kell vele foglalkozni. A cél, hogy a jobboldal 2030-ban kétharmaddal verje a Tiszát (a Fideszt nem mondta), bármilyen választási törvényt is írnak Ruff Bálint szobájában. Fel kell készülni arra, hogy újak is csatlakozhassanak, pontosabban hazatérhessenek. „Úgy kell bánni a politikai ellenfeleinkkel, ahogy elvárjuk, hogy ők is viselkedjenek velünk” – üzente, ám erre a szombati rendezvény aligha volt jó példa.

Fotó: Németh Dániel/444

Aztán jött a táncház. Ábrahám Róbert nélkül.