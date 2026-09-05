Svédország a Brexit óta 458 brit állampolgár kiutasítását vagy kitoloncolását ismerte el

A svéd hatóságok most először hozták nyilvánosságra a Brexit utáni kiutasítások pontos mértékét: a hivatalos adatok szerint a kilépés óta 458 brit állampolgárt toloncoltak ki vagy kényszerítettek az ország elhagyására, miután nem sikerült megszerezniük az új tartózkodási státuszt. Az intézkedések hulláma komoly felháborodást váltott ki mind Svédországban, mind az Egyesült Királyságban a hatóságok szokatlanul keményvonalas és rugalmatlan fellépése miatt.

A nyilvánosságra hozott adatok rávilágítanak arra a humánus és adminisztratív válságra, amely sok olyan brit családot érint, akik még az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése előtt költöztek a skandináv országba. A kiutasítottak között vannak olyanok, akik több mint 25 éve élnek Svédországban, demenciában szenvedő idős emberek, valamint olyan felnőttek, akiket gyermekkoruk óta fennálló kötődésük ellenére szakítanak el családjuktól.

Fotó: Tetiana Chernykova/DPA/Picture Alliance via Reuters Connect

A svéd Bevándorlási Hivatal (Migrationsverket) képviselője, Susanna Fonsell a Sveriges Radiónak nyilatkozva elmondta, hogy a tartózkodási kérelmek elutasítása nem jár automatikusan kitoloncolással, azonban elismerte, hogy legalább 458 esetben intézkedtek a britek kitoloncolásáról. A Guardian megkeresésére a hivatal szóvivője megerősítette ezt a statisztikát.

A brit külügyminisztérium (FCDO) elemzései szerint a Brexit óta beküldött mintegy 14 233 svédországi tartózkodási kérelemből csaknem 4000-et utasítottak el. Ez közel 28 százalékos elutasítási arányt jelent, ami háromszor magasabb, mint bármely más EU-tagállamban, és messze meghaladja az Európai Unióban tapasztalható 3–4 százalékos átlagot.

A szigorú adminisztratív döntések mögött megrázó egyéni tragédiák állnak. A napokban látott napvilágot a 34 éves John Sellers esete, akit több mint 25 év svédországi tartózkodás után toloncoltak ki, elválasztva őt svéd feleségétől, Caroline-tól. Sellers 10 éves kora óta él az országban. Felesége nyilatkozatában úgy fogalmazott: az embereknek meg kell érteniük, hogyan „zúzta szét a családokat” a Brexit és a svéd hatósági gyakorlat.

Hasonlóan drámai a 78 éves Joyce Thomas esete is, akit arra köteleztek, hogy napokon belül hagyja el az országot. Amennyiben az idős özvegy nem tesz eleget a felszólításnak, a bíróság nemcsak a kényszer-kitoloncolást helyezte kilátásba, hanem azt is, hogy beutazási tilalommal sújtják, és felkerül a Schengeni Információs Rendszer figyelmeztető listájára, ami kizárná őt az egész Schengeni övezetből.

Egy másik esetben egy demenciában szenvedő idős brit férfit, George Masont ítéltek kiutasításra, míg a héten egy volt cambridge-i cégvezetőt vettek őrizetbe Stockholmban a hatóságok, hogy előkészítsék a kényszerintézkedést, miközben svéd feleségével öt éve próbálják jogi úton megtámadni a határozatot.

A növekvő politikai nyomás hatására Johan Forssell svéd bevándorlási miniszter kijelentette: kormánya végrehajtotta a hatályos jogszabályokat, ugyanakkor vizsgálják, hogy hozhatók-e további intézkedések az eljárások jövőbeni megkönnyítésére. A brit külügyi szóvivő üdvözölte a svéd nyitottságot, és jelezte, hogy London kész támogatást nyújtani a probléma rendezéséhez.

A svéd ellenzék ugyanakkor sokkal határozottabb lépéseket követel. Niels Paarup-Petersen, a Centrepartiet (Középpárt) migrációs szóvivője kijelentette: ha a közelgő általános választások után hatalomra kerülnek, új törvényeket hoznak, amelyek lehetővé teszik a britek számára a kérelmek újbóli benyújtását. Mint fogalmazott, a rendszerből jelenleg hiányzik az alapvető „emberi méltányosság”. (via The Guardian)