Debrecen és Szolnok polgármestere arra panaszkodik, hogy nem vehetett részt az egyetemi tanévnyitón

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere és Papp László, Debrecen polgármestere is arról számolt be az oldalán, hogy nem vehettek részt polgármesterként a felsőoktatási tanévnyitón. Az ellenzéki támogatással megválasztott Györfi azt írta, hogy „a Tisza-kormány úgy döntött, hogy a felsőoktatási intézmények tanévnyitó ünnepségein a helyi országgyűlési képviselők és polgármesterek ne vehessenek részt. A döntés mögé pedig azt a gondolatot próbálják állítani, hogy »az oktatás nem politikai kérdés«”. Szolnokon Debreceni Egyetem Szolnok Campus néven működik felsőoktatási intézmény.

A fideszes Papp pedig azt írta, hogy a Debreceni Egyetem vezetése Lannert Judit oktatási miniszter kérésére jelezte neki, hogy ne menjen a tanévnyitóra. „Nem tartom tiszteletben miniszter asszony kérését, de tiszteletben tartom az egyetemét! Az egyetem kérésének megfelelően nem veszek részt a tanévnyitón. Bár azt is mondhatnám, hogy szívességet tett nekem miniszter asszony” - írta a polgármester.

Lannert Judit oktatási miniszter egyébként itt jelentette be, hogy megszűnik a pedagógusképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mert szerinte az előző kormány két éve ezzel akarta feldarabolni és megosztani a képzést.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi, nyilvános szenátusi ülésén a debreceni Főnix Arénában Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

Más városok polgármesterei ugyanakkor részt tudtak venni a helyi tanévnyitókon: például az ellenzéki támogatással megválasztott Péterffy Attila felszólalt a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitóján, ahogy a fideszes Cser-Palkovics András is részt vett a Kodolányi Egyetem évindító rendezvényén.