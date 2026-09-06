Lavrov igazi háborút emleget a lipcsei drónincidens után

Augusztus elején a német hatóságok bombával felszerelt drónt találtak a lipcsei reptéren, nem messze az ott állomásozó ukrán Antonov szállítógépektől. A német hatóságok egy fehérorosz–orosz és egy lett–orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak elkövetőként. A német kormány Oroszországot tett felelőssé az incidens miatt.

Erre reagálva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erre most azt mondta: „Lipcse, a repülőtér… Találtak ott valami drónt. Azt mondták, ez egy orosz drón, senki sem akart utánajárni a dolognak. Ez tulajdonképpen, fő vonalakban, egy igazi háború kezdete.”

Bombahatástalanító robot a lipcsei reptéren Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

Drónincidens után bekérették az orosz nagykövetet bekérették a német külügyminisztériumba, tiltakoztak nála, és követelték, hogy Oroszország szeptember 18-áig zárja be a bonni orosz főkonzulátust és a berlini Orosz Házat. Ezenkívül a német diplomáciai tárca közölte, hogy megszigorítják az országba beutazó orosz állampolgárok ellenőrzését. Erről Lavrov azt mondta: „Kiutasították a főkonzulátust Bonnból, bejelentették, hogy felbontották a megállapodást. Bezárják az Orosz Házat Berlinben. Emlékszem, hogy a második világháború, a Nagy Honvédő Háború kezdete előtt is bezárták a németek a diplomáciai képviseleteiket.” (Spiegel/MTI)