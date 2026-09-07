Az ausztrál kormány megadná a lehetőséget, hogy aki akarja, kikapcsolhassa a közösségi média algoritmusait

Az ausztrálok a héten benyújtandó törvénytervezet értelmében kikapcsolhatnák a közösségi média algoritmusait.

Anika Wells kommunikációs miniszter – aki tavaly kiharcolta a világszerte elsőként bevezetett, 16 év alattiak számára érvényes közösségi média-tilalmat – kijelentette, hogy az új törvények „alapvető védelmi intézkedéseket biztosítanak egy olyan iparággal szemben, amelynek eddig nem kellett betartania ezeket”.

Ha a Meta, a Google, a TikTok és a többiek nem biztosítanák az algoritmusok kikapcsolásának lehetőségét, „jelentős” szankciókkal kellene szembenézniük.

Az ellenzék egy része elvben támogatja a javaslatot, de például Angus Taylor, a Liberális Párt vezetője kijelentette, hogy „rendkívül szkeptikus”. Szerinte a lépés cenzúrának minősülhet, és a Munkáspártnak először a közösségi média tilalmában lévő réseket kellene megpróbálnia betömni.

A kormány „szakértői tanácsot” fog kérni arról, hogy a felhasználóknak be kell-e kapcsolniuk vagy ki kell-e kapcsolniuk azokat az algoritmusokat, amelyek online tartalmakat jelenítenek meg számukra. „Több választási lehetőséget szeretnénk biztosítani az ausztráloknak azzal kapcsolatban, hogy mit látnak a hírfolyamukon” – nyilatkozta Wells. „Tudjuk, hogy sok ausztrál értékeli az algoritmust, mind az abból származó élvezet, mind a hasznosság miatt, például azért, mert így láthatják a környékbeli helyi vállalkozásokat. Sok ausztrál szeretne választani az algoritmusok közül. De úgy véljük, hogy a nagy technológiai cégeknek eleve fel kell kínálniuk nekik ezt a választási lehetőséget, és tiszteletben kell tartaniuk ezt a döntést” – mondta a miniszter, és figyelmeztetett:

„A nagy technológiai cégek nem védett fajok, és az alapvető biztonságot fel kell ajánlaniuk az ügyfeleiknek.”

Wells elismerte azonban, hogy eddig egyetlen technológiai vállalatot sem bírságoltak meg a közösségi média tilalmának be nem tartása miatt, annak ellenére, hogy a kutatások következetesen azt mutatják, hogy a tavaly decemberi tilalom bevezetése előtt a platformokon jelen lévő 16 év alattiak túlnyomó többsége még mindig használja azokat.

A törvénytervezetet várhatóan a következő napokban terjesztik be. A törvény az algoritmusok szabályozása mellett várhatóan a platformokra is kötelezettséget ró majd, hogy megakadályozzák a káros tartalmak – például az illegális pornográfia és az étkezési rendellenességeket népszerűsítő videók – megosztását. (BBC)