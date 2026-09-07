Újraindult a 25 milliárdos korrupciós óriásper, az első pillanatban kivezettették az I. rendű vádlottat

Tíz hónap után az I. rendű vádlott kihallgatásával folytatódott hétfőn a Budapest Környéki Törvényszéken a K. T. és 53 vádlott ellen indult büntetőeljárás. Vagyis csak folytatódott volna a kihallgatásával, ugyanis K.-t már az első percben kivezettette az eljáró bíró, Oláh Gaszton – ez megtörtént vele többször az eljárás eddigi, úgynevezett előkészítő üléses szakaszában –, mivel szokásához híven egy házi készítésű pólóban jelent meg.

A póló elején Martin Luther King arca, hátán a „Hol bíród a vádlód, ott Isten legyen a védőd” felirat szerepelt. A bíró azt mondta, hogy K. nem a tárgyalás méltóságához méltóan öltözködött fel. A vádlott azt mondta, hogy ez Kozma Sándortól, az első magyar főügyésztől származó idézet, de a bíró ettől függetlenül kiküldte, és mivel nem volt hajlandó kimenni, a biztonsági személyzettel vezettette ki. K.-nak három napja volt vallomást tenni, ez így kettőre csökkent, mondta Oláh Gaszton.

Kivezetik a tárgyalásról dr. K. T. elsőrendű vádlottat a korrupciós óriásperben Fotó: Haász János

A perről röviden: a vádirat szerint az 54 vádlott, közigazgatási és piaci szereplők, köztük állami cégvezető és volt helyettes államtitkár, öt éven át több mint száz uniós pályázatot és 25 milliárd forintot érintő korrupciós cselekményeket követtek el. Az ügyben 108 uniós forrásból finanszírozott, valamint további 8 hazai forrású pályázatról van szó. Az ügyben vádlottak voltak korábbi pénzügyminisztériumi és miniszterelnökségi vezetők, köztük egy volt államtitkár-helyettes, Karsai Tamás, valamint egy volt állami cégvezető, Barta-Eke Gyula. Több vádlott, köztük a III., IV. és V. rendű vádlottak - mindhárman minisztériumi dolgozók voltak - ügyében már jogerős ítélet is született. A tárgyalássorozatról írt cikkeink itt olvashatók.

Az I. rendű vádlott kivezetése utáni másfél óra adminisztrációval, a vádlottak, védők és az ügyben érintett gazdasági társaságok számbavételével zajlott. Majd kis technikai szünet után ismét teljes névsorolvasás következett, hogy ezután a bíró ismertesse az előző tárgyalás óta történt eseményeket, majd megkezdje annak a gyanúsítotti tanúvallomásnak az ismertetését, amit az I. rendű vádlott még az ügyészségen tett (ez még cikkünk megjelenésekor is zajlik). Ennek során Oláh Gaszton arról is beszámolt, hogy az általa K. T. ellen tett feljelentésben jogerősen lezárult a per, K.-t három év próbára bocsátásra ítélték.

K. nem most először jelent meg figyelemreméltó öltözékben a bíróságon. Korábban, például a per 2024 őszi kezdetekor még egy rogánozós pólóban jelent meg a bíróságon, akkor azért vezettették ki kétszer is, mert más gyanúsított meghallgatásán jelent meg idézés nélkül (ki nem hallgatott vádlott nem lehet más vádlott kihallgatása idején a tárgyalóteremben). Volt olyan eset is, amikor címeres mezes sportruhában jelent meg a bíróságon, szintén idézés nélkül. Ez utóbbi esetben nála volt az a fehér nejlonszatyor is, amiben a vádirat szerint készpénzt vitt magával egy luxusautó-vásárlásra.

Fotó: Haász János

K. T. és az általa "korrupciós szatyornak" nevezett fehér reklámtáska Fotó: Haász János

A tárgyalásról kivezettetett vádlott később lapunknak úgy nyilatkozott az esetről, hogy szerinte ez azért történt, mert „csak úgy tudnak elítélni egy ártatlan embert, ha nincs jelen soha semmilyen tárgyaláson”. Azt is hozzátette, hogy másfél éve nincs ügyvédje, „amit én folyamatosan jeleztem a bíróságokon, hogy ez így törvénytelen, majd hirtelen ma reggel megjelent egy ügyvéd. Értesítés erről egyébként nem volt, csak lett egy ajándék »ügyvédem«”. Állítása szerint előzetes értesítést sem kapott az „ún. ügyvéd” (ragaszkodott ennek idézőjeles használatához) kirendeléséről. K. egyébként azt mondta, hogy fegyelmi eljárást kezdeményez „egy olyan bíró, és bírói magatartás ellen, aki nyilvánvalóan megfélemlíti az eljárási érintetteket”.

Az érintett kirendelt védő, Vincze Tamás – az ő kirendelését már novemberben tudni lehetett – azt mondta a tárgyalóteremben, már K. kivezettetése után, hogy nem tudott a vádlottal beszélni, mert az nem vette fel vele a kapcsolatot, „ma reggel, a tárgyalás előtt tudtunk pár szót beszélni”.

Mi ez az egész?

A „széles körben kiterjedt korrupciós bűncselekmény gyanújával” kapcsolatos első hír 2022. április 20-án jelent meg, amikor a Pénzügyminisztérium igen szűkszavú közleményben bejelentette, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali vesztegetés elfogadása bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vette a tárca három pályázatkezelő munkatársát. A kormánypárti Magyar Nemzet azt írta, hogy „több minisztériumban is lecsaptak” olyanokra, „akik pályázatok kedvező elbírálásáért cserébe kenőpénzt fogadtak el”, de a lap szerint csak „alacsony rangú bürokraták (…) osztályvezetői szintig terjedő kis hálózatáról rántották le a leplet”.

Néhány nappal később aztán kiderült, hogy a Miniszterelnökség egy főosztályvezetője és egy pénzügyminisztériumi helyettes államtitkár érintett lehet az ügyben. A nyomozás során a 2015-2022 közötti időszakból több mint 300 érintett pályázatot vizsgáltak meg, és az ügyben akkora az iratanyag – nagyjából 100-120 ezer oldalnyi –, hogy a bírósági informatikai rendszer lefagyott, amikor megpróbálták feltölteni; csak a vádirat mintegy 400 oldalas.

Az ügyészség szerint az ügy főbb szereplői egymás között tolvajnyelvet használtak, különféle álnéven vagy becenéven emlegették a többieket: Kékszakáll, Pumukli, Pulykahusi, Faszfej, Okos madár, Kudlik Juli és Görögsali. A másodrendű vádlott az Öreg, a harmadrendű vádlott a Kedves álnevet kapta, a helyszíni ellenőrzéseket Gestapónak nevezték. Az I. rendű vádlott a korábban megjelent hírek szerint a konspiráció részeként butatelefont is beszerzett, amit évente cserélt.

A perben eddig az úgynevezett előkészítő ülések folytak, aki azon elismeri a bűnösségét, azt az ügyészség egy úgynevezett mértékes indítványa alapján ítélik el. Ahogy írtam, többen éltek ezzel a lehetőséggel, így már tíz vádlott ügyében van jogerős ítélet (illetve volt egy vádlott, a XVIII. rendű H. A., aki vádalkut kötött az ügyészséggel; több védő állítása szerint a vádirat lényegében csak az általa elmondottakon alapul).