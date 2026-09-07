Két újabb letartóztatás történt az NKA-ügyben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben jelentette be, hogy hétfőn a hivatal pénzügyi nyomozói újabb két személyt vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett – 17 milliárd forintot meghaladó összegű – támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.

A Nemzeti Kulturális Alap székháza a főváros VIII. kerületében, a Gyulai Pál utcában. Fotó: Balaton József/MTI/MTVA

A gyanúval érintett gazdasági társaság nevében az elkövetők a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK) 80 millió forintot meghaladó támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére. A vállalkozás a filmkészítéshez elnyert pályázati pénzzel 2026 áprilisában elszámolt az NKTK felé, de a film az elszámolás időpontjára valójában nem készült el.

A pályázó cég a film elkészültének hiányát valótlan tartalmú, fiktív számlák beszerzésével leplezte, amelyek egy része, a pályázatot benyújtó személy tulajdonában álló társaságtól származott.

Az elkövetők a bűncselekményeket társtettesként követték el, velük szemben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, költségvetési csalás bűntett, valamint hamis magánokirat felhasználás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a hatóság. A nyomozók két személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, őrizetbe vételüket követően letartóztatásukat kezdeményezték a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségnél. A nyomozóhatóság a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány visszaszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

Az ügyben eddig hét gyanúsítottról számoltak be a hatóságok: hárman – köztük Bús Balázs Óbuda volt fideszes polgármestere – letartóztatásban, négyen pedig bűnügyi felügyeletben vannak.

Az NKA-ügy lényege, hogy a gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak. Az ügyben nyomozók foglalták le a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait is az a párt szervereit biztosító központban.