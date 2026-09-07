Már a második fontos kormányzati feladatkörét kapja a Partizánból ismert elemző

„Magyar Péter miniszterelnök felkérésére 2026 szeptemberétől Dr. Bíró-Nagy András veszi át a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányítását. Ezzel párhuzamosan továbbra is ellátja szakpolitikai államtitkári feladatait, így a továbbiakban a Miniszterelnökség szakpolitikáért és európai uniós ügyekért felelős államtitkáraként folytatja munkáját” – írja közleményében a Miniszterelnökség.
Ezután sorolják, hogy Bíró-Nagy András politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő és a politikatudományok doktora, aki
De a nevét azért nem innen ismeri a többség, hanem onnan, hogy a Policy Solutions vezetőjeként sokat szerepelt a médiában, legfeltűnőbben a Telex és a Partizán műsoraiban. Mostanra már alatta dolgozik Kovalcsik Tamás egykori Partizán-szakértő, felettese pedig Ruff Bálint egykori Partizán-szakértő.
A közlemény egyértelműsíti, hogy Bíró-Nagy 2026 májusa óta dolgozik a Miniszterelnökségen szakpolitikáért felelős államtitkárként. Kibővített feladatkörében a kormányzati szakpolitikai koordináció mellett az európai uniós ügyek koordinációjáért, Magyarország uniós kapcsolatainak erősítéséért és a magyar érdekek hatékony európai képviseletéért is felel.