Már a második fontos kormányzati feladatkörét kapja a Partizánból ismert elemző

Fotó: Miniszterelnökség

„Magyar Péter miniszterelnök felkérésére 2026 szeptemberétől Dr. Bíró-Nagy András veszi át a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányítását. Ezzel párhuzamosan továbbra is ellátja szakpolitikai államtitkári feladatait, így a továbbiakban a Miniszterelnökség szakpolitikáért és európai uniós ügyekért felelős államtitkáraként folytatja munkáját” – írja közleményében a Miniszterelnökség.

Ezután sorolják, hogy Bíró-Nagy András politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő és a politikatudományok doktora, aki

tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és a London School of Economicson végezte.

Szakmai és tudományos munkásságának kiemelt területe az európai integráció, Magyarország európai uniós tagsága, valamint a hazai és európai közpolitika.

Korábban az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosának kabinetjében dolgozott politikai tanácsadóként.

Legutóbbi könyve („20 év az Európai Unióban”) Magyarország uniós tagságának elmúlt két évtizedét értékeli. Angolul és spanyolul felsőfokon, németül és portugálul középfokon beszél.

De a nevét azért nem innen ismeri a többség, hanem onnan, hogy a Policy Solutions vezetőjeként sokat szerepelt a médiában, legfeltűnőbben a Telex és a Partizán műsoraiban. Mostanra már alatta dolgozik Kovalcsik Tamás egykori Partizán-szakértő, felettese pedig Ruff Bálint egykori Partizán-szakértő.

A közlemény egyértelműsíti, hogy Bíró-Nagy 2026 májusa óta dolgozik a Miniszterelnökségen szakpolitikáért felelős államtitkárként. Kibővített feladatkörében a kormányzati szakpolitikai koordináció mellett az európai uniós ügyek koordinációjáért, Magyarország uniós kapcsolatainak erősítéséért és a magyar érdekek hatékony európai képviseletéért is felel.