Már a második fontos kormányzati feladatkörét kapja a Partizánból ismert elemző

POLITIKA
Fotó: Miniszterelnökség

„Magyar Péter miniszterelnök felkérésére 2026 szeptemberétől Dr. Bíró-Nagy András veszi át a Miniszterelnökség európai uniós ügyeinek irányítását. Ezzel párhuzamosan továbbra is ellátja szakpolitikai államtitkári feladatait, így a továbbiakban a Miniszterelnökség szakpolitikáért és európai uniós ügyekért felelős államtitkáraként folytatja munkáját” – írja közleményében a Miniszterelnökség.

Ezután sorolják, hogy Bíró-Nagy András politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő és a politikatudományok doktora, aki

  • tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen és a London School of Economicson végezte.
  • Szakmai és tudományos munkásságának kiemelt területe az európai integráció, Magyarország európai uniós tagsága, valamint a hazai és európai közpolitika.
  • Korábban az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztosának kabinetjében dolgozott politikai tanácsadóként.
  • Legutóbbi könyve („20 év az Európai Unióban”) Magyarország uniós tagságának elmúlt két évtizedét értékeli. Angolul és spanyolul felsőfokon, németül és portugálul középfokon beszél.

De a nevét azért nem innen ismeri a többség, hanem onnan, hogy a Policy Solutions vezetőjeként sokat szerepelt a médiában, legfeltűnőbben a Telex és a Partizán műsoraiban. Mostanra már alatta dolgozik Kovalcsik Tamás egykori Partizán-szakértő, felettese pedig Ruff Bálint egykori Partizán-szakértő.

A közlemény egyértelműsíti, hogy Bíró-Nagy 2026 májusa óta dolgozik a Miniszterelnökségen szakpolitikáért felelős államtitkárként. Kibővített feladatkörében a kormányzati szakpolitikai koordináció mellett az európai uniós ügyek koordinációjáért, Magyarország uniós kapcsolatainak erősítéséért és a magyar érdekek hatékony európai képviseletéért is felel.

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