Toroczkai Magyarnak: Azonnal kérjen, vagy ha már tegeződünk, kérjél bocsánatot, azonnal, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként!

Magyar Péter és Toroczkai László a parlamenti ülés egy pontján a rendvédelemben tapasztalható problémákról vitatkoztak, Toroczkai szerint azonnali, magas béremelés kell, Magyar szerint ez meg is fog történni az új költségvetésben. Magyar viszonválaszában egy darabig a Mi Hazánk elnökét leckéztette, többször is felkérdezte, tudja-e pontosan, mekkora a hiány a rendőrségnél, mennyi ember hiányzik a belügyből.

Ezek egy részét Toroczkai egyébként tudta is, de a lényeg, hogy Magyar egy ponton arról kezdett beszélni, hogy mivel Toroczkai régóta parlamenti képviselő, feltételezi, hogy eleget járt minisztériumi épületekben, ahol láthatta, hogy rendőrök ülnek a portákon. De nem is ez verte ki a biztosítékot, hanem az, hogy Magyar szerint Toroczkai fideszes haverokkal beszélgetni járt a minisztériumokba, hogy családi cégeknek lobbizzon.

Fotó: Németh Dániel/444

Kicsivel később Toroczkai személyes érintettség miatt kért szót, egész gyorsan bele is hergelte magát:

„Ezt a rendkívül súlyos és aljas hazugságot szeretném még most itt azonnal rendezni miniszterelnök úrra. Ha tud olyan ügyről, akkor most itt, azonnal nevezze meg, hogy mely családi érdekeltségünk ügyében lobbiztunk mi a minisztériumban. Ha én bent voltam, kizárólag a magyar emberek ügyében jártam.”

„Ha most itt, azonnal miniszterelnök úr ezt nem teszi meg, és nem mondja meg azt, hogy milyen családi cégekről beszélt... most azonnal tegye meg, mert úgy látszik, hogy saját magával kever össze... ő volt az, aki érintett volt NER-es, korrupciógyanús ügyekben, nekem soha, semmihez nem volt közöm. Azonnal kérjen... vagy ha már tegeződtünk... kérjél bocsánatot, azonnal, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként!”

– zárta mondandóját Toroczkai – vélhetően Magyar egy korábbi tegezésére hivatkozva –, mire a frakciója megtapsolta.

„Képviselő úr, válogassa meg a szavait, kérem, ez méltatlan volt az országgyűlés munkájához” – reagált Forsthoffer Ágnes házelnök, majd továbbléptek a következő napirendi pontra.

Frissítés (17:05):

Magyar Péter a Facebookon így reagált Toroczkai felszólalására: „Toroczkai Lászlónak a »Ha én lennék a miniszterelnök« című mesekönyvet ajánlottam, és megkértem, hogy hagyja abba az állandó hazudozást a Parlamentben. Erre ő gyáva, undorító féregnek nevezett…Vajon tud-e mélyebbre süllyedni?”