Trump béketárgyalói megjárták Moszkvát és Kijevet, de az áttörés elmaradt

A kijevi tárgyalások szimbolikus üzeneteit nem volt nehéz észrevenni:

A látványt, ahogy Donald Trump küldöttei a teljes körű invázió óta először léptek ukrán földre.

A tényt, hogy vonattal kellett utazniuk, mert nem kockáztathatták meg a repülést az orosz drónok miatt, amelyeket annak az embernek a parancsára lőttek ki, akinek az asztalánál alig néhány órával korábban ültek.

Szimbolikus volt az is, hogy az ukrán elnök a híres Szent Szófia-székesegyházban fogadta Steve Witkoffot és Jared Kushnert, amely nagyon közel fekszik az ország biztonsági szolgálatainak központjához, ahova pénteken orosz drónok csapódtak be.

De a konkrétumok már korántsem voltak ilyen látványosak.

Witkoff és Kushner a kijevi pályaudvaron - mikor ülhetett utoljára vonaton a két ingatlanmágnás? Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto via AFP

Ölelkezés a Szent Szófia téren, ukrán katonák emlékkiállítása mellett Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA/NurPhoto via AFP

Séta a székesegyház előtt Fotó: HANDOUT/AFP

Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak „biztató” megbeszéléseket folytattak Volodimir Zelenszkijjel első hivatalos ukrajnai látogatásuk alkalmával, de a szép szavak mögött az sejlik fel, hogy nem sikerült áttörést elérniük. A megbízottak előző nap Moszkvában tárgyaltak Vlagyimir Putyinnal; egy Kreml-tanácsadó szerint a megbeszélések „rendkívül hasznosak” voltak, ugyanakkor ő sem utalt áttörésre.

Zelenszkij sajtótájékoztatón elmondta, hogy vasárnapi tárgyalásai a követekkel a légvédelmi igényeket – beleértve a Patriot rendszereket is –, valamint egy „téli csomagot” érintettek, amely a hidegebb hónapok előtt mind a légvédelmet, mind az energetikai infrastruktúrát megerősítené. Kijev „jelentős mértékű” amerikai hozzájárulást vár ezen a téren, az európai partnerek támogatásával együtt. Hozzátette:

úgy tűnik, a háború a tél folyamán is folytatódik.

Az amerikai delegáció „nagyon biztatónak tartja” az ukrajnai rendezést szolgáló „érdemi és fontos” megbeszéléseket - jelentette ki Steve Witkoff amerikai különmegbízott, aki Jared Kushner amerikai üzletemberrel, Donald Trump amerikai elnök vejével érkezett vonattal vasárnap Kijevbe. „Teljesen elszántak vagyunk, és készek vagyunk tovább dolgozni, amennyit csak kell.”

A Kijevbe látogató amerikai küldöttség reméli, hogy további előrelépést érhet el az ukrajnai háború befejezését célzó béketárgyalásokon. Kushner szerint Trump nem pusztán a háború lezárását akarja elérni, hanem meg akarja teremteni a tartós béke feltételeit Ukrajnában. A jövőbeli megállapodásoknak ki kell tudni zárniuk egy újabb háború lehetőségét, és meg kell adniuk Ukrajnának a lehetőséget arra, hogy a háború évei alatt tanúsított erejét és találékonyságát az ország fejlődésére fordítsa.

„Sok politikus fél a bonyolult problémáktól. Trump elnök mindig azt mondja, hogy minél bonyolultabb, annál jobb, és hogy minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk. Ezért nagyon elszántan törekszik arra, hogy véget vessen ennek a háborúnak és az emberek halálának, hogy megkönnyítse a családok életét” - mondta az amerikai elnök veje a mintegy háromórás tárgyalások után.

Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Az ukrán elnök is arról beszélt, hogy nem csupán a háború befejezését kell elérni, hanem igazságos békét is, amely kizárja egy újabb orosz agresszió lehetőségét.

„Biztonsági garanciákra van szükség. Méltóságteljes békére van szükség a háborút követően. Felvázoltuk javaslatainkat.”

Szerhij Nikiforov, az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára arról számolt be, hogy az első tárgyalási fordulót követően a megbeszélések az úgynevezett E3-ak, vagyis Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folytak tovább.

Zelenszkij nem sokkal később tartott közös sajtótájékoztatójukon közölte, hogy lehetséges újraindítani a tárgyalásokat Oroszország és Ukrajna között, de a legfőbb kérdéseket, ideértve a területi kérdést is, csakis az országok vezetőinek szintjén lehet megtárgyalni. Reményét fejezte ki, hogy Kushner és Witkoff újraindították a folyamatot moszkvai, illetve azt követő kijevi látogatásukkal. „A legfőbb, hogy ma van lehetőségünk mindent megvitatni, így a biztonsági garanciákat is, és mi tényleg beszélünk Ukrajna jövőjéről. (...) szeretnénk mielőbb véget vetni a háborúnak” - mondta Zelenszkij, aki szerint az amerikai küldöttséggel megbeszélték „Ukrajna felvirágoztatásának tervét” is. Az elnök szerint Ukrajna, Európa és Amerika hamarosan ismét tárgyalóasztalhoz ül.

Az amerikai különmegbízottak az orosz fővárosból a lengyelországi Rzeszówba érkeztek vasárnap, onnan vasúton folytatták útjukat Kijevbe. Ez volt Kushner és Witkoff első látogatása Kijevben, miután 2025 óta már több alkalommal is tárgyaltak Moszkvában. Zelenszkij áprilisban tiszteletlenségnek nevezte, hogy Moszkvába elmennek, de Kijevbe nem. (BBC, Guardian, MTI)