9 milliárd forint járna szeptembertől az ArrivaBusnak, de ezt csak jövőre akarja kifizetni a főváros

Újabb csődelkerülő lépésre kényszerült a főváros, írja a Népszava. A lap szerint Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés két ülése között hozott „halaszthatatlan döntéssel” hozzájárult az ArrivaBus szeptembertől esedékessé váló, összesen 9 milliárd forint értékű számláinak átütemezéséhez a jövő évre.

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. a „likviditási egyensúly megőrzésével” indokolta a 2026 szeptembere és decembere közötti havi esedékességű szállítói számlák kifizetésének 2027. márciusi halasztására vonatkozó kérését.

Az ArrivaBus a BKV után a második legnagyobb buszos szolgáltató a fővárosban, mintegy 480 járművel. 3 szolgáltatási területen van jelen, Észak-Pesten, Dél-Budán és Csepelen, illetve a cég biztosítja a 100E repülőtéri expressz járatot is.

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

Naszályi Gábor, az arrivás sofőrök egy részét is képviselő Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke a Népszava cikke szerint bízik abban, hogy „a fizetési halasztást annak felelősségével írták alá a felek, hogy ez nem érinti a munkavállalók bérének kifizetését”.

A BKK eleve 30 milliárd forintos folyószámlahitellel vágott neki az idei évnek, majd erre még felvettek 45 milliárd forint forgóeszközhitelt. A BKK úgy számolt, hogy 2026. második fél évére összesen 75 milliárd halasztott fizetés torlódik össze.

Karácsony Gergely 2026. szeptember 1-jétől visszavonásig általános kifizetési korlátozást és létszámstopot rendelt el a Fővárosi Önkormányzatnál, minden új kötelezettségvállaláshoz és kiadáshoz a főpolgármester előzetes, írásos engedélye szükséges.