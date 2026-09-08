A legfőbb ügyész is belebukott az Ukrajnát megrázó újabb nagyszabású korrupciós ügybe

Beadta a lemondását, jelentette be Telegram-csatornáján Ruszlan Kravcsenko ukrán legfőbb ügyész. „Tudatos politikai döntést hoztam – írta. – Nem akarom, hogy a legfőbb ügyészi pozíciót politikai konfliktusok eszközeként használják fel. A gyanúval kapcsolatos álláspontom nem változott” – tette hozzá.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) múlt hét végén tartott házkutatást a legfőbb ügyészségen. A hivatal nemzetközi együttműködési osztályának vezetőjét, Szerhij Kropivát azzal gyanúsították meg, hogy telefonos csalásokkal foglalkozó hálózatok működtetésében vett részt. A tisztségviselőt őrizetbe vették.

Ruszlan Kravcsenko Fotó: MARIANNA KOTYK/NurPhoto via AFP

A legfőbb ügyész korábban azt mondta, nem készül lemondani az ügy miatt. Arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök kezdeményezheti a távozását, a döntés pedig a parlament kezében van. Ruszlan Kravcsenko 2025 júniusa óta töltötte be a pozíciót.

Az elmúlt évben számos magas rangú tisztségviselőnek kellett távoznia a székéből korrupciós botrányok miatt, a legnevesebb közülük Andrij Jermak, az elnöki hivatal nagy hatalmú vezetője volt. Legutóbb Irina Mudrát, Zelenszkij hivatalának helyettes vezetőjét csukták le, ő szervezte meg szabálytalan eszközökkel a Herman Haluscsenko volt energetikai miniszter szabadon bocsátásáért fizetett óvadék összegyűjtését.