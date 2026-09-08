Bayer Judit a Független Közmédia Testület elnöke

A Független Közmédia Testület kilenc helyéből hatot betöltött kedden az Országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormányoldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bayer Judit lesz a közszolgálat függetlenségének védelmét feladatul kapott grémium elnöke.
Rajta kívül az Országgyűlés szavazott a tagokról is. A kormánypár által jelölt Bálint Viktort, Hargitai Miklóst és Szabó Györgyöt négy évre, de legfeljebb az új Országgyűlés megalakulásáig, míg a szakmai szervezetek által delegált Bayer Juditot, Kollár Árpádot és Sükösd Miklóst két évre választották a testület tagjává szeptember 9-i hatállyal.
Az ellenzéki pártok által javasolt jelöltek már a bizottsági rostán sem mentek át. A jelöltállításról itt írtunk bővebben.
A frakciók által jelölt tagokat négy, a médiaszakmai szervezetek jelöltjeit két évre választhatja meg a parlament. Megválasztásukhoz a képviselők kétharmadának támogatására volt szükség.
A szakmai szervezetek korábban azért tiltakoztak, mert a 3 civil tagot egy az egyházak és a Fidesz holdvara által dominált Közszolgálati Tanács javasolta. Most már nem volt baj velük.