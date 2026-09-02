Újra szavaztak a Független Közmédia Testület tagjairól, a szakmai jelöltek átmentek, az ellenzékiek nem

Martí Zoltán újságíró, médiaszakember, a KDNP országgyûlési képviselõcsoportjának a Független Közmédia Testületbe jelölt tagja meghallgatásán az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén Országház Széll Kálmán termében 2026. augusztus 26-án Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Egyhangúlag támogatta a közmédia feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testületbe az úgynevezett Közszolgálati Tanács (KT) által javasolt három civil jelöltet a Parlament művelődési bizottsága szerdán - írja a HVG. Ők Bayer Judit médiajogász, kutató, Sükösd Miklós szociológus, médiakutató és Kollár Árpád költő, irodalomszervező. Ez még csak az utolsó előtti lépcsőfok volt a folyamatban, az FKT-be való bekerülésükről az Országgyűlés fog szavazni.

Az FKT az a testület, amely az új törvény szerint a közmédia tulajdonosi jogait gyakorolja és felügyeli. Elvileg kilenc tagja lesz: hármat a kormánypárt, hármat az ellenzék, hármat civil szervezetek jelölhetnek. Jelenleg egy sincs.

A művelődési bizottság szerdai ülésén ugyanakkor ismét leszavazták az ellenzéki pártok három jelöltjét.

A Fidesz Siklósi Beatrix tévést jelölte. Ő olyan kőkemény szélsőjobboldali, több alkalomnmal is rasszizmussal és antiszemitizmussal vádolt, vállalhatatlan figura, hogy amikor 2014-ben kinevezték a Vallási, Nemzetiségi, Külhoni és Kiemelt Projektek főszerkesztőjének, együtt írt ellene tiltakozó levelet Erdő Péter bíboros, a katolikus püspöki kar elnöke, Bölcskei Gusztáv református püspök, Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök és Heisler András, a Mazsihisz elnöke. A KDNP Martí Zoltán újságírót, a Mi Hazánk pedig Moys Zoltán médiaszakembert, a neonáci Kitörés-túrák szervezőjét jelölte. Ezt a szélsőséges csomagot tehát ismét leszavazta a művelődési bizottság.

Most már a kormányoldal is bemutatta a jelöltjeit. A Tisza a törvény szerint a kormánynak járó 3 fő jelölését úgy oldotta meg, hogy a médiaszakmai civil szervezetek által javasolt jelöltek közül szemezgettek. A kormánypárt így Hargitai Miklóst, a Sajtószakszervezet elnökét, a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az Önszabályozó Reklám Testület által jelölt Szabó Györgyöt, a Sanoma korábbi vezérigazgatóját és a Médiafórum Egyesület jelöltjét, Bálint Viktort választották. Utóbbi figyelős újságíró és szerkesztő és sanomás kiadóigazgató volt, majd vállalkozó lett belőle, de ott ült a Direkt36 felügyelőbizottságában is.

Emlékezetes, hogy múlt kedden, amikor először futott neki a témának a művelődési bizottság, a civil tagjelöletek meghallgatását a Tisza kezdeményezésére végül elhalasztották. Az ok: a meghallgatások előtti éjjel, hétfőn este nyolc médiaképviseleti szervezet kérte a közmédiát felügyelő testület tagkiválasztásának felülvizsgálatát. A Magyar Lapkiadók Egyesülete, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, az Önszabályozó Reklám Testület, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete, a Magyar Reklámszövetség, a Repropress, a MÚOSZ és a Médiafórum Egyesület szerepelt az aláírók között. Hatan közülük már a jelöltek kiválasztását megelőzően jelezték aggályaikat az eljárással kapcsolatban.

A vita elsősorban a három, civil szervezetek által jelölt tag körül forgott. Róluk ugyanis az a Közszolgálati Tanács (KT) nevű testület dönthetett, amelynek tagjait még az előző kormány idején választották meg. A KT tagjai között pedig jelenleg leginkább egyházi szervezetek által delegált tagok, illetve a Fidesz holdudvarához más módon köthető emberek ülnek.

A KT úgy értelmezte a (nem túl precízen megszövegezett) törvényt, hogy a médiaszakmai szervezetek ugyan állíthatnak jelölteket, és részt is vehetnek az ülésen, de a szavazásban már nem vehetnek részt. Bayer Juditot, Sükösd Miklóst és Kollár Árpádot így csak a régi KT tagjai szavazták meg.

A közmédia tulajdonosi jogait gyakorló szervezet összetételére a médiaszakma képviselőinek így semmilyen ráhatása nem maradt. Ezt a helyzetet szakmai szervezetek nem fogadták el.

Mindezek ellenére, mint a cikk elején írtuk, ugyanazt a három személyt jelölték és szavazták meg most, mint akiket végül nem hallgattak meg a múlt héten.