Furcsa körülmények között elnapolták a Független Közmédia Testület három tagjelöltjének meghallgatását

A Tisza kezdeményezésére elnapolták a Független Közmédia Testület három tagjelöltjének meghallgatását – számol be a Telex tudósítása az Országgyűlés Művelődési Bizottságának kedd reggeli üléséről. Eredetileg a Független Közmédia Testület Közszolgálati Tanács által javasolt tagjainak meghallgatása és jelölése lett volna napirenden, azonban Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád meghallgatása elmaradt.
A Tisza Párt képviselője, Rápli Róbert az ülés tervezett megkezdése előtt javasolta, hogy ne fogadják el a napirendet, mert – mondta – olyan kritikus leveleket kaptak szakmai szervezetektől a szavazás menetéről, ami a szakmai diskurzus kiszélesítését indokolja. Rápli azzal érvelt, hogy hosszú távra terveznek, és nem szeretnének elhamarkodott döntést hozni. Hozzátette, hogy a Tisza Párt szakmai és társadalmi egyeztetést ígért, ez a kiválasztási folyamat pedig nem felelt meg ennek az ígéretnek. Azt kérte, hogy találják meg a módját, hogy a szakmai szempontok érvényesülhessenek.
A napirend elfogadását csak egy képviselő támogatta, hét ellenezte, hárman tartózkodtak, így a keddi ülést napirend hiányában nem tudták megtartani.
Ezután a Telex tudósítása szerint egy zárt ajtós megbeszélést folytattak a bizottsági tagok és a három jelölt, Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád. Ők hárman egy idő után kijöttek a teremből, és nem kívántak nyilatkozni. „Először szeretnénk értelmezni, hogy mi történt” – mondta röviden Kollár Árpád.
A közmédia teljes átalakításának lényegi része, hogy felette a tulajdonosi jogokat egy újonnan felállított testület, a Független Közmédia Testület fogja gyakorolni. Ez a kilenctagú testület áll majd tehát az új közmédia felett, melybe az erről szóló júniusi döntés szerint három tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek, három tagra pedig a médiaszakmai szervezetek adhatnak jelölést.
Az már előzetesen is tudható volt, hogy a három szakmai jelölt különösen fontos lesz, hiszen a paritásos pártdelegáltak mellett, nekik kellene elvileg garantálni a valódi szamai kontrollt az új közmédia felett. Ebben ezért a szakmai jelölések kulcsfontosságúak lennének - a jelölési folyamat azonban több szempontból is ellentmondásos volt.
Előzetesen ugyan több médiaszakmai szervezet is jelölhetett, de ezeket a jelöltjelölteket szerdán egy, még a választások előttről örökölt szervezet, a Közszolgálati Tanács rangsorolhatta - egy olyan testület, melynek a 12 aktív tagja közül négyet történelmi egyházak, másokat pedig olyan szervezetek delegálhattak, mint a Magyar Rektori Konferencia, a MOB, a Művészeti Akadémia vagy éppen a Kisvárosok Szövetsége és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete. Releváns médiaszakmai vagy piaci szereplők nem igazán vannak köztük, de a törvény szerint mégis ők dönthették el, kik kerüljenek kulcspozícióba az új közmédia felett.
A legtöbb voksot Bayer Judit médiajogász, Sükösd Miklós szociológus-médiakutató, valamint egy költő, Kollár Árpád kapta. Eddig úgy tűnt, ők fognak bekerülni a Független Közmédia Tanácsba, nekik kellene gyakorolniuk a tulajdonosi jogokat a sok tízmilliárdos költségvetésű közmédia felett. Közülük Bayer és Sükösd elismert médiaszakember inkább az akadémiai oldalról, Kollár pedig irodalmár, aki 2011-től a Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiumának a kurátora, médiához idáig nem sok köze volt. Nagy szervezetnél szakmai vezetői tapasztalattal egyikük sem bír.
Hogy a közmédia átalakításánál milyen problémás kérdésekkel szembesül a Tisza, arról ebben a cikkünkben írtunk hosszan.
(A 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. képviselője útján több sajtószakmai szervezet tagjaként is - MLE, MFE, MRSZ - részt vett a jelölési folyamatban; e szervezetek a kiválasztási eljárás lényegi elemeit előzetesen és utólag is kifogásolták, az eljárás módosításait és a folyamat korrigált megismétlését kezdeményezték)
Döntéshozók szerint is hiba volt átmeneti időszakot bevezetni az állami médiában, de most már így kell túlélni októberig, az állandó vezetés érkezéséig. Foghíjas törvény, átláthatatlan személyi döntések és milliárdos csontvázak a Kunigunda útján.