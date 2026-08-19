Legfőbb belső dilemmájával szembesül a Tisza a közmédia átalakításánál

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Az M1-nél balul elsült kinevezések óta forró krumpliként dobálja a közmédia kérdését a kormány.

Még döntéshozók szerint hiba volt, hogy nem drasztikus utat, hanem átmeneti megoldást választottak a rendszer átállításánál.

Így a folyamat nem átlátható, az ideiglenes vezetőknek pedig egyszerre kell átvilágítani az állományt, és ideiglenes stábot toborozni a csatornák működtetéséhez.

A zavaros jogszabályi környezet miatt akár ellenzéki többség is előállhat a közmédiát felügyelő köztestületben.

Augusztus második felére ígérte a közmédia a július elején felfüggesztett hírszolgáltatás, és vele együtt az M1 Híradó újraindítását, de hogy ez valóban flottul meg is valósul, az a napokban derül csak ki. A nemzeti ünnepen újraindul a hosszú hetekre felfüggesztett Híradó – igaz, egyelőre részben ideiglenes műsorvezetőkkel, köztük Mészáros Antóniával és Bősze Ádámmal.

Ami biztos, hogy az M1 nem lesz többé olyan politikai hírcsatorna, mint amilyenné még 2015-ben alakították át. Kisebb stábbal működik majd a csatorna, és a hírműsorok száma is csökkenni fog az eddig megszokotthoz képest.

Hogy tényleg időben és rendben újraindul a hírszolgáltatás, az egyáltalán nem látszott biztosnak még a két héttel ezelőtti felfordulás után.

Augusztus 4-én emlékezetesen nagy balhé kerekedett abból, hogy azonnal menesztették az M1 híradó főszerkesztőjének megtett Hajdú Gábort és a műsorvezető Borsa Miklóst. A nyilvánosságban leginkább Hajdú Gábor kinevezése váltott ki ellenállást, aki több szakaszban is dolgozott a NER-nek: volt a Hír TV és az Echo TV munkatársa, de néhány éve is a Mészáros Lőrinc-féle Talentis Groupnál látott el kommunikációs feladatokat. Borsa is könnyen támadható volt előélete miatt: éveken át dolgozott a bemondóként a fideszes közmédiában, mielőtt kiszállt. (Ráadásul egyike volt a keveseknek, aki elismerte: a nézők szemébe hazudott, aztán egy ponton nem bírta tovább.)

Igazán nagy ügy azután lett a történetből, hogy Magyar Péter felbukkant a Telex kommentmezőjében. A kinevezésekre reagálva a miniszterelnök annyit közölt csak, hogy

„nem hinném”

– és azzal reggelre igaza is lett. Az igazgatóság azonnal visszavonta a kinevezéseket. A döntést szűkszavúan úgy kommentálták, hogy annak célja „a közmédiával szembeni bizalom helyreállítása volt.

Az elmúlt két hétben a közmédia hírigazgatósága leginkább RTL-es műsorvezetőkkel és riporterekkel igyekezett feltölteni a stábot, de ilyen előzmények után nem mindenkinek vonzóak az ideiglenes megbízatások, még ha a megajánlott fizetések versenyképesek is. Sokan inkább kivárják, mire október végére feláll az állandó vezetés, és nem kockáztatnak. A közmédiánál eddig az RTL-es Heer Orsolya és az ATV-s Stohl Luca állandó szerződtetését mondják biztosra, de ez még kevés lesz egy stabil Híradó működtetéséhez.

Magyar Péterből állítólag azért váltott ki hirtelen reakciót az egész ügy, mert a kinevezések híre lecsavarta a két órával korábban bedobott hírt, miszerint a kormány eláll a Tiborcz Istvánhoz köthető zuglói irodaházak megvásárlásától. A Miniszterelnökségen azzal számoltak, hogy a zuglói sztori dominálni fogja a címlapokat a következő pár napban.