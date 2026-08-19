Legfőbb belső dilemmájával szembesül a Tisza a közmédia átalakításánál

Augusztus második felére ígérte a közmédia a július elején felfüggesztett hírszolgáltatás, és vele együtt az M1 Híradó újraindítását, de hogy ez valóban flottul meg is valósul, az a napokban derül csak ki. A nemzeti ünnepen újraindul a hosszú hetekre felfüggesztett Híradó – igaz, egyelőre részben ideiglenes műsorvezetőkkel, köztük Mészáros Antóniával és Bősze Ádámmal.
Ami biztos, hogy az M1 nem lesz többé olyan politikai hírcsatorna, mint amilyenné még 2015-ben alakították át. Kisebb stábbal működik majd a csatorna, és a hírműsorok száma is csökkenni fog az eddig megszokotthoz képest.
Hogy tényleg időben és rendben újraindul a hírszolgáltatás, az egyáltalán nem látszott biztosnak még a két héttel ezelőtti felfordulás után.
Augusztus 4-én emlékezetesen nagy balhé kerekedett abból, hogy azonnal menesztették az M1 híradó főszerkesztőjének megtett Hajdú Gábort és a műsorvezető Borsa Miklóst. A nyilvánosságban leginkább Hajdú Gábor kinevezése váltott ki ellenállást, aki több szakaszban is dolgozott a NER-nek: volt a Hír TV és az Echo TV munkatársa, de néhány éve is a Mészáros Lőrinc-féle Talentis Groupnál látott el kommunikációs feladatokat. Borsa is könnyen támadható volt előélete miatt: éveken át dolgozott a bemondóként a fideszes közmédiában, mielőtt kiszállt. (Ráadásul egyike volt a keveseknek, aki elismerte: a nézők szemébe hazudott, aztán egy ponton nem bírta tovább.)
Igazán nagy ügy azután lett a történetből, hogy Magyar Péter felbukkant a Telex kommentmezőjében. A kinevezésekre reagálva a miniszterelnök annyit közölt csak, hogy
„nem hinném”
– és azzal reggelre igaza is lett. Az igazgatóság azonnal visszavonta a kinevezéseket. A döntést szűkszavúan úgy kommentálták, hogy annak célja „a közmédiával szembeni bizalom helyreállítása volt.
Az elmúlt két hétben a közmédia hírigazgatósága leginkább RTL-es műsorvezetőkkel és riporterekkel igyekezett feltölteni a stábot, de ilyen előzmények után nem mindenkinek vonzóak az ideiglenes megbízatások, még ha a megajánlott fizetések versenyképesek is. Sokan inkább kivárják, mire október végére feláll az állandó vezetés, és nem kockáztatnak. A közmédiánál eddig az RTL-es Heer Orsolya és az ATV-s Stohl Luca állandó szerződtetését mondják biztosra, de ez még kevés lesz egy stabil Híradó működtetéséhez.
Magyar Péterből állítólag azért váltott ki hirtelen reakciót az egész ügy, mert a kinevezések híre lecsavarta a két órával korábban bedobott hírt, miszerint a kormány eláll a Tiborcz Istvánhoz köthető zuglói irodaházak megvásárlásától. A Miniszterelnökségen azzal számoltak, hogy a zuglói sztori dominálni fogja a címlapokat a következő pár napban.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Pikó azt írta, HírTv-sként Bodacz volt az első, aki az akkor 17 éves lánya és több tiltakozó diák hátára „célkeresztet” rakott.
A TV2 Tények Pluszban is dolgozott korábban.
Alapvetően nemzetközi tapasztalatok egész sorával rendelkező személy kerül a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. A Visit Hungarynél 19 hónapig dolgozott.
A jogász megbízatása átmeneti.
A miniszterelnök szerint Nemcsok Dénes ügye „egy vihar egy kanál vízben”, amit az újságírók csinálnak.
Három jelölt közül választ köztársasági elnök-jelöltet a Tisza szombaton, kivizsgálják az Orbán-kormány energiagazdálkodási mulasztásait, csökken a tüzifa ÁFA-ja. A pénteki kormányinfó fontosabb pillanatai.
A Híradó új főszerkesztője pedig az Echo TV-t is megjárta.
Hárommilliárdnyi idei szerződést már felmondtak. A nyár végén újraindulhat a teljes hírszolgáltatás.
Papp Dániel korábbi MTVA-vezérigazgató 28,1 millió forintot, Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató volt vezérigazgatója 7,2 millió forintot kapott jogviszonyának megszűnésekor.
Magyar Péter miniszterelnök szerint számos szerződésszegést találtak, ezért a NER-es köröktől 300 milliárd forintot követelnek vissza.
Dolgoznak az őszi műsorstruktúrán is, a közmédia közleménye szerint csaknem 100 műsor tér vissza ősztől a képernyőre.
482 oldalas dokumentumot adott át a Magyar Távirati Iroda néhány munkatársa a közmédia kinevezett vezetőinek.
A megújuló közmédia hírszolgáltatásának ugyanis vissza kell állítania a társadalom bizalmát.
Tamásné Czinege Csilla a kormányváltás óta eddig is irányította a hatóságot.
Az új lengyel kormány átvette az irányítást a közmédia felett, ami 8 évig szolgált a PiS propagandaadójaként. Bár Jarosław Kaczyńskiék a köztévé székházába vonulva próbálták megakadályozni a műveletet, a kulturális miniszter az összes régi vezetőt lecserélte.