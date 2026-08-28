Bukásra áll a közmédia felügyeletének átalakítása

Kedden a Tisza kezdeményezésére elhalasztotta a Független Közmédia Testület (FKT) civil tagjelöltjeinek meghallgatását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.
(Az FKT az a testület, amely az új törvény szerint a közmédia tulajdonosi jogait gyakorolja és felügyeli. Elvileg kilenc tagja lesz: hármat a kormánypárt, hármat az ellenzék, hármat civil szervezetek jelölhetnek. Jelenleg egy sincs.)
Rápli Róbert tiszás képviselő azzal indokolta a döntést, hogy olyan kritikus levelet kaptak szakmai szervezetektől, amik a folyamat újragondolására késztetik a bizottságot, és „nem szeretnének elhamarkodott döntést hozni.”
A tiszások elismerték, hogy szakmai és társadalmi egyeztetést ígértek, és ez nem valósult meg. Rápli a hiba kiküszöbölését ígérte. Végül összesen heten nem fogadták el a napirendet a bizottságból, így az ülést nem tartották meg.
Ez elég kínos helyzetet teremtett, mert a testület civil oldalról delegált tagjelöltjei – Bayer Judit médiajogász, Sükösd Miklós médiakutató és Kollár Árpád költő, akik a meghallgatásra érkeztek – hoppon maradtak az ülésteremben. Radnai Márk és társai végül zárt ajtók mögött egyeztettek röviden a megjelentekkel.
A helyzet azért is kellemetlen, mert ezzel szinte borítékolható, hogy az Országgyűlés nem választja meg hétfőn a testületet, mint ahogy az a tervekben szerepelt. Az is lehet, hogy az egész eljárást elölről kell kezdeni.
Október 23-án már állnia kellene a közmédia új vezetésének, de egyelőre a pályázatot kiíró testület sem állt össze.
Ez nem az első jele annak, hogy az átalakítási tervek előkészítetlenek voltak. A Tisza kezében egyelőre „forró krumplinak” látszik a közszolgálati média szerkezetének és felügyeletének átalakítása.
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A korábbi független képviselő úgy látja, hogy „sajnos az eddigi reakciók inkább az Orbán kormány reflexeit idézik”, és ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, feljelentést fog tenni.
Döntéshozók szerint is hiba volt átmeneti időszakot bevezetni az állami médiában, de most már így kell túlélni októberig, az állandó vezetés érkezéséig. Foghíjas törvény, átláthatatlan személyi döntések és milliárdos csontvázak a Kunigunda útján.
A Tisza Párt új online társadalmi egyeztetési platformjára már lehet regisztrálni – jelentette be Radnai Márk.
A Művelődési Bizottság tiszás tagja szerint pártjuk szakmai és társadalmi egyeztetést ígért, ez a kiválasztási folyamat pedig nem felelt meg ennek az ígéretnek.