Bukásra áll a közmédia felügyeletének átalakítása

POLITIKA

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  • A Tisza utolsó pillanatban meghátrált a médiaszakma tiltakozása miatt, és elhalasztotta a civil jelöltek meghallgatását.
  • Az ellenzéki jelölteket leszavazták, a kormánypárt saját jelölteket sem tudott kiállítani.
  • Egy tagja sincs így a közmédiát felügyelő Független Közmédia Testületnek, és amíg testület nincs, vezetői pályázat se lesz.
  • Pedig egyre többen készülnek erre: többek közt Kert Attilát, Veiszer Alindát és Szabó Stein Imrét is foglalkoztatja a feladat.
  • Végigkérdeztük mindazokat, akik ambicionálják az új közmédia vezetését.

Kedden a Tisza kezdeményezésére elhalasztotta a Független Közmédia Testület (FKT) civil tagjelöltjeinek meghallgatását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.

(Az FKT az a testület, amely az új törvény szerint a közmédia tulajdonosi jogait gyakorolja és felügyeli. Elvileg kilenc tagja lesz: hármat a kormánypárt, hármat az ellenzék, hármat civil szervezetek jelölhetnek. Jelenleg egy sincs.)

Rápli Róbert tiszás képviselő azzal indokolta a döntést, hogy olyan kritikus levelet kaptak szakmai szervezetektől, amik a folyamat újragondolására késztetik a bizottságot, és „nem szeretnének elhamarkodott döntést hozni.”

A tiszások elismerték, hogy szakmai és társadalmi egyeztetést ígértek, és ez nem valósult meg. Rápli a hiba kiküszöbölését ígérte. Végül összesen heten nem fogadták el a napirendet a bizottságból, így az ülést nem tartották meg.

Ez elég kínos helyzetet teremtett, mert a testület civil oldalról delegált tagjelöltjei – Bayer Judit médiajogász, Sükösd Miklós médiakutató és Kollár Árpád költő, akik a meghallgatásra érkeztek – hoppon maradtak az ülésteremben. Radnai Márk és társai végül zárt ajtók mögött egyeztettek röviden a megjelentekkel.

A helyzet azért is kellemetlen, mert ezzel szinte borítékolható, hogy az Országgyűlés nem választja meg hétfőn a testületet, mint ahogy az a tervekben szerepelt. Az is lehet, hogy az egész eljárást elölről kell kezdeni.

Október 23-án már állnia kellene a közmédia új vezetésének, de egyelőre a pályázatot kiíró testület sem állt össze.

Ez nem az első jele annak, hogy az átalakítási tervek előkészítetlenek voltak. A Tisza kezében egyelőre „forró krumplinak” látszik a közszolgálati média szerkezetének és felügyeletének átalakítása.

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