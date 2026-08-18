A közmédia megújítása lesz a Közhang első társadalmi egyeztetésének témája

A közmédia megújítása lesz a Közhang első országos egyeztetésének témája, az új online társadalmi egyeztetési platformra pedig már lehet regisztrálni – jelentette be Facebook-oldalán Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Működő és Emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. A poszthoz feltöltött videóban Radnai azt mondta:

„Közösen gondolkodhatunk arról, hogy milyen közmédiára van szüksége Magyarországnak a következő évtizedekben.”

A platform nevéről és koncepciójáról már szombaton is posztolt Radnai, most több részletet is megosztott.

„A Közhangban történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül ismerheted meg az adott témát, miközben a technológia segít rendszerezni a gondolataidat, összekapcsolni a hasonló ötleteket, és átláthatóvá tenni a közös eredményeket” – fogalmazott Radnai.

A kezdeményezés célja a készítők szerint az, hogy az állampolgárok ne csupán véleményt mondhassanak az őket érintő ügyekről, hanem megismerhessék azok hátterét, javaslatokat tehessenek, mások álláspontjával is találkozhassanak, később pedig nyomon követhessék, mi történik a felvetéseikkel.

A Tisza alelnöke szerint elmúlt száz napban sok olyan visszajelzést kaptak, amely szerint az emberek nagyobb beleszólást szeretnének az őket érintő döntésekbe, és nem akarják, hogy azok „a fejük felett” szülessenek meg. A bejelentés szerint a Közhangot azért hozták létre, hogy strukturáltabb keretet adjon ennek a részvételnek. Radnai úgy fogalmazott: működő demokráciát nem lehet kizárólag felülről felépíteni, ahhoz aktív állampolgári részvételre is szükség van.

A kezdeményezés mögött állók független projektként írják le a platformot, amely nem állami támogatásból jött létre. Radnai szerint ugyanakkor a Közhang jelentőségét végső soron nem maga a technológia, hanem a részvétel mértéke és minősége határozza majd meg.

„Ha sokan vagyunk, messzire ér a hangunk. Ha pedig sok hangból közös ügy lesz, abból már változás születhet”

– írta.

A bejelentésből ugyanakkor egyelőre nem derül ki részletesen, hogy a platformon összegyűjtött javaslatok milyen módon kapcsolódnak majd a politikai vagy intézményi döntéshozatalhoz.