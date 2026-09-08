Bosznia nehezen viseli, hogy a szerbek hősként temették el a bosnyákok ezreinek kivégzésére parancsot adó Mladićot

Bosznia-Hercegovina a lehető legalacsonyabb szintre csökkentené kapcsolatait Szerbiával a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladić volt boszniai szerb katonai vezető belgrádi temetése miatt - közölte Elmedin Konakovic bosznia-hercegovinai külügyminiszter. A bosznia-hercegovinai külügyminisztérium konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy csökkentse a Szerbiával fenntartott kapcsolatok szintjét, és visszahívhatják Bosznia-Hercegovina belgrádi nagykövetségének legtöbb alkalmazottját.

„Ha rajtam múlna, minden diplomáciai kapcsolatot megszakítanék Szerbiával” - mondta a külügyminiszter, aki fogadkozott, hogy amíg ő tölti be tisztségét, nem lesznek tárgyalások a Szerbiával folytatott gazdasági együttműködésről. Minisztériuma levelet küld az Egyesült Államoknak, Nagy-Britanniának és az Európai Uniónak, és a nemzetközi közösség reakcióját kéri amiatt, hogy Szerbia a háborús bűnökért jogerősen elítélt Ratko Mladićot nyilvánosan dicsőítette.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Ratko Mladicot hétfőn katonai tiszteletadással temették el Belgrádban. A volt boszniai szerb hadseregparancsnokot a hágai Nemzetközi Törvényszék, majd annak jogutódja életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte egyebek mellett a srebrenicai népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Ezek nagy része célzottan bosnyákok, kisebb részben horvátok ellen irányult.

Tízezrek meggyilkolásáról, bosnyák gyerekek ezreinek haláláról van szó.

Marko Đurić szerb külügyminiszter keddi válaszában azt mondta, hogy a boszniai politikus „képmutatása és szégyenérzetének hiánya nem ismer határokat”, hiszen olyan politikai közegből érkezett, amely korábban a szintén háborús bűnök miatt elítélt Rasim Delićet, a bosznia-hercegovinai hadsereg egykori parancsnokát méltatta. Delićet a hágai törvényszék jogerősen elítélte az El Mudzsahid egység tagjai által elkövetett bűncselekmények miatt. A külügyminiszter emlékeztetett, hogy Aleksandar Vučić szerb elnök 2015-ben részt vett a srebrenicai megemlékezésen, ahol tiszteletét fejezte ki az áldozatok előtt, majd a tömeg egy része megtámadta.

Magyar szál

Az újvidéki városi közgyűlés egyperces csenddel megemlékezett hétfőn, temetése napján a volt boszniai szerb katonai vezetőről. A megemlékezést Nedeljko Klisuric, a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) képviselője kezdeményezte. A javaslatot a kormányzati többséghez tartozó pártok, köztük a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is támogatta.

Pásztor Bálint kampányol a Fidesznek Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az újvidéki közgyűlésben egyetlen magyar képviselő van jelenleg, a VMSZ képviseletében Kiss Gyula. A több évtizedes múltú, de az újvidéki közgyűlésben jelenleg képviselettel nem rendelkező Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) közleményben felszólította Pásztor Bálintot, a VMSZ elnökét annak tisztázására, hogy Kiss Gyula a saját döntése vagy a párt álláspontja alapján támogatta-e a Mladić előtti tiszteletadást. A VMDK szerint előbbi esetben Kissnek le kell mondania mandátumáról, utóbbi esetben pedig Pásztor Bálintnak kell vállalnia a politikai felelősséget és távoznia a párt éléről.

Nemzetközi nyomás

A tömeggyilkos temetését amolyan állami ünnepségként képzelte el a szerb kormány, de aztán nemzetközi nyomásra – Szerbia szeretne minél közelebb kerülni az EU-hoz – erről lemondták, és hétfőn már azt hangsúlyozták, hogy ez egy magánesemény. Oké, olyan magánesemény, amelyen a hadsereg tagjai és egyházi méltóságok állják körül a koporsót. A kormány tagjai közül többen már korábban lerótták tiszteletüket a ravatalnál, Vučić viszont azzal mentette ki magát, hogy pont hétfőn találkozik Üzbegisztán elnökével, és azt nem tudja átrakni sehogyse.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőm bírálta az Európai Uniót, amiért szerinte nem reagált elég erőteljesen a belgrádi temetésére, nem szólaltak meg az EU vezetői.

Ez kedden már megtörtént: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke közös nyilatkozatban nevezte megdöbbentőnek a Ratko Mladić temetéséről készült tömegfelvételeket, és sajnálatosnak minősítette több magas rangú szerb tisztségviselő jelenlétét a szertartáson.

„Szerbia még mindig nem nézett szembe Európa közelmúltbeli történelmének egy sötét fejezetével”

– vették észre éles szemmel az EU vezetői, akik együttérzésüket fejezték ki a volt Jugoszlávia országaiban elkövetett bűncselekmények minden áldozatával. (MTI)