Ezrek tüntettek Berlinben az AfD és a fasizmus ellen

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Több ezren tüntettek hétfőn Berlinben a Brandenburgi kapunál a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ellen, a párt Szász-Anhalt tartományban aratott választási sikerét követően.

A rendőrség nagyjából ötezer főre, a szervezők mintegy 14 ezer főre becsülték az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát. A sebtében összehívott tüntetésre a Campact politikai kampányszervezet és a Fridays for Future klímavédelmi csoport szólított fel.

A tüntetők egyebek között A fasizmus nem alternatíva és Állítsátok meg az AfD-nácikat! Vessetek véget a rasszizmusnak és a társadalmi megszorításoknak feliratú transzparenseket tartottak fel. A tömeg pedig azt skandálta, hogy közösen a fasizmus ellen.

Nagyarányú győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon, de abszolút többséget nem sikerült elérnie. Szász-Anhaltban az Alkotmányvédelmi Hivatal bizonyítottan szélsőjobboldali szervezetként tartja nyilván az AfD-t – írja az MTI. Elemző cikkünkben arról írtunk, hogy az AfD földcsuszamlásszerű győzelme után már a német politikai tűzfal is inog.