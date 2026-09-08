Ezrek tüntettek Berlinben az AfD és a fasizmus ellen

Több ezren tüntettek hétfőn Berlinben a Brandenburgi kapunál a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) ellen, a párt Szász-Anhalt tartományban aratott választási sikerét követően.
A rendőrség nagyjából ötezer főre, a szervezők mintegy 14 ezer főre becsülték az egyébként békés demonstráció résztvevőinek számát. A sebtében összehívott tüntetésre a Campact politikai kampányszervezet és a Fridays for Future klímavédelmi csoport szólított fel.
A tüntetők egyebek között A fasizmus nem alternatíva és Állítsátok meg az AfD-nácikat! Vessetek véget a rasszizmusnak és a társadalmi megszorításoknak feliratú transzparenseket tartottak fel. A tömeg pedig azt skandálta, hogy közösen a fasizmus ellen.
Nagyarányú győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon, de abszolút többséget nem sikerült elérnie. Szász-Anhaltban az Alkotmányvédelmi Hivatal bizonyítottan szélsőjobboldali szervezetként tartja nyilván az AfD-t – írja az MTI. Elemző cikkünkben arról írtunk, hogy az AfD földcsuszamlásszerű győzelme után már a német politikai tűzfal is inog.
A CDU történelmi vereséget szenvedett, a fiatalok között nyolcszor annyian szavaztak az AfD-re, mint Merz pártjára. Az orosz szankciókat ellenző baloldal döntheti el, hogy a német szélsőjobb áttöri-e a karantént.