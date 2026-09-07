Az AfD földcsuszamlásszerű győzelme után már a német politikai tűzfal is inog

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„Mindannyian mélyen meg vagyunk döbbenve” – állt hétfőn a nyilvánosság elé Friedrich Merz német kancellár, miután az egész Európában kiemelten figyelt szász-anhalti tartományi választáson vasárnap átütő sikert aratott az AfD.

A német alkotmányvédelmi hivatal által hivatalosan is szélsőjobboldalinak minősített párt a szavazatok 43,8 százalékát szerezte meg a keletnémet tartományban, több mint megduplázva az öt évvel ezelőtti eredményét.

A radikális jobboldal soha nem ért el ilyen kiugró eredményt a II. világháború óta Németországban, és az AfD nagyon közel került ahhoz, hogy tartományi szinten kormányra kerüljön.

A 2021-ben Szász-Anhaltban még 37 százalékkal fölényesen győztes CDU eközben 17 százalékra zuhant, ez a kereszténydemokraták egyik legsúlyosabb választási veresége az elmúlt évtizedekben. Merz nem pont ezt ígérte. Amikor nyolc éve bejelentkezett Merkel utódlásáért, azt mondta, a pártja vissza fogja szerezni a tőle elpártoltak támogatottságát, az AfD-ét pedig meg fogja felezni – ez a keleti tartományban éppen fordítva történt.

A szász-anhalti tartományi választás eredménye. Fotó: BEDIRHAN DEMIREL/Anadolu via AFP

Szász-Anhaltban nem sok hiányzott az AfD abszolút többségéhez sem. Ehhez három képviselői hely hiányzik a 83 tagú tartományi parlamentben, a Landtagban, és ha nincs egy sikeres civil kampány, ami a radikális jobboldallal szembeni politikai karantén fenntartása érdekében arra buzdította az AfD-ellenes választókat, hogy a szavazataikat megosztva segítsenek bejutni a Zöldeknek és az SPD-nek, az könnyen össze is jöhetett volna. Végül azonban a szocdemek (9,3 százalékkal) és a Die Grünen (8,9) is simán vitte az ötszázalékos küszöböt, és mivel 8,6 százalékkal a Baloldali Párt (Die Linke) és Sahra Wagenknecht pártja, a BSW (5,3 százalékkal, nagy volt náluk az izgalom) is bejutott, az AfD önmagában nem tud többségi kormányt alakítani.

A szélsőjobbnak ugyanúgy 39 képviselője lesz, mint a vele mindenféle együttműködést kizáró pártoknak, a CDU-nak, SPD-nek, Zöldeknek és a Baloldali Pártnak összesen. A mérleg nyelvét így az öt BSW-s képviselő jelentheti, rajtuk múlhat, hogy az AfD képes lesz-e először kormányra jutni.

Az AfD úgy ért el kiugró eredményt, hogy közben a részvétel is rekordot döntött. Majdnem 78 százalék szavazott, és ez leginkább annak volt köszönhető, hogy az AfD sikeresen mozgósította a korábban passzív vagy új szavazókat. Az Infratest dimap választói vándorlásról készített becslése szerint a párt legnagyobb nyeresége az eddig nem szavazóktól érkezett, nagyjából 170 ezer új vokssal. A második legfontosabb forrás az erodálódott korábbi CDU-tábor volt: onnan a becslés szerint 83 ezren pártoltak át az AfD-hez.