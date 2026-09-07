Merz: Ez a legsúlyosabb választási vereség, amit az elmúlt évtizedekben elszenvedtünk

Súlyos politikai pofonként értékelte a Szász-Anhaltban megtartott tartományi választás eredményét Friedrich Merz német kancellár. A CDU politikusa rendkívüli sajtótájékoztatón reagált a szavazás kimenetelére, amelyet a kereszténydemokraták az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vereségeként könyvelhettek el.

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Merz elismerte, hogy ez volt „a legsúlyosabb választási vereség, amelyet a CDU az elmúlt években, sőt évtizedekben elszenvedett”, és hangsúlyozta, hogy a kormánypártok nem számítottak ilyen mértékű eltolódásra. Különösen aggasztónak nevezte, hogy a választók közel 60 százaléka olyan politikai erőkre – köztük a radikális jobboldali AfD-re – adta a szavazatát, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a német demokratikus intézményrendszert.

A kancellár beszélt arról is, hogy az eredmény komoly nemzetközi figyelmet váltott ki, és megjegyzése szerint a moszkvai reakciókból is tisztán látszik, kik profitálnak a németországi politikai feszültségekből.

A kialakult válságra válaszul a kancellár átfogó szerkezeti reformokat és a kormányzati kommunikáció gyökeres megújítását ígérte. Önkritikusan elismerte, hogy a kabinetnek a jövőben lényegesen érthetőbben kell elmagyaráznia döntései hátterét a választóknak. Merz szerint „a demokrácia legfőbb lényege”, hogy az emberek nézetei változnak, de úgy vélte, „van valami, ami nem képezi szavazás tárgyát: a szabályok, amelyek szerint együtt élünk, és az alkotmányban rögzített értékek.” Kijelentette, hogy Németország „a történelme miatt különleges felelősséget visel, és mindig ki fog állni a politikai berendezkedésünk mellett.”

A gyenge szereplés és a személyét ért bírálatok ellenére Merz határozottan visszautasította a lemondásáról szóló találgatásokat. Kijelentette: teljes mértékben tisztában van személyes felelősségével, de a lemondást nem tartja opciónak, és eltökélt abban, hogy kivezesse pártját és az országot a jelenlegi helyzetből.

Az oroszpárti erők tartományi térnyeréséről a kancellár leszögezte, hogy Németország külpolitikai vonalvezetése nem változik. Megerősítette, hogy Berlin a jövőben is szilárdan kiáll Ukrajna támogatása mellett, mivel az orosz fenyegetés nem absztrakt, hanem közvetlen veszélyt jelent a nyugati értékrendre és Németország belső biztonságára. (via The Guardian)