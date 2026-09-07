Nem sikerült abszolút többséget szereznie az AfD-nek Szász-Anhalt tartományban

Bár történetének legjelentősebb győzelmét aratta a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban, úgy néz ki, mégsem sikerül abszolút többséget szereznie a 83 fős parlamentben. Az AfD a szavazatok 43,8 százalékát szerezte meg, ami 39 mandátumot jelentett nekik. Orbán Viktor az X-en gratulált a pártnak, azt írta: „Hatalmas este ez Németországnak és Európának. Kapaszkodjatok! Ez még csak a kezdet! 💪”

Az AfD miniszterelnök-jelöltje, Ulrich Siegmund azt ígérte, hogy győzelme esetén „remigrációs offenzívát” indítana a bevándorlók tömeges kitoloncolására, szegregált iskolába különítené a menekült és fogyatékkal élő gyerekeket, betiltaná a szivárványos zászlót az iskolákban, a kulturális intézmények tartományi támogatását „patrióta nyilatkozathoz” kötné, felszámolná a közmédiát, és a német „bűntudatkultusz” megszüntetése jegyében a 20. század helyett a 19. századra helyezné át a történelemoktatás súlypontját.

Ulrich Siegmund, az AfD miniszterelnök-jelöltje Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szerezte meg a szavazatok 17,2 százalékával. A szociáldemokrata SPD 9,3 százalékot, a Zöldek pedig 8,9 százalékot kaptak. Ezek a pártok elvileg el tudnának képzelni egy egymással alkotott koalíciót, de összesen csak 31 mandátummal rendelkeznek. Rajtuk kívül bejutott a Linke 8,6 százalékkal (8 mandátum) és a populista Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) pedig 5,3 százalékkal (5 mandátum).

Az újonnan megválasztott tartományi parlamentnek legkésőbb a választást követő 30. napon, vagyis 2026. október 6-án kell összeülnie. Szász-Anhaltban nincs törvényben meghatározott határidő arra, hogy az új tartományi parlamentnek mikorra kell megválasztania az új miniszterelnököt. Addig sem lesz kormány nélküli átmeneti időszak, az új kormányfő megválasztásáig Sven Schulze CDU-s miniszterelnök és miniszterei ügyvezetőként hivatalban maradnak.

Elon Musk gratulált az AfD-nek a Szász-Anhalt tartományban elért választási győzelméhez. Siegmund röviddel később megköszönte Musknak a támogatását, és angol nyelvű bejegyzésében együttműködést ajánlott a világ leggazdagabb emberének. Azt írta, Németország ismét olyan hely lehetne, ahová érdemes befektetni.

Az AfD sikerét megrökönyödéssel fogadta a németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke. Josef Schuster azt mondta, már az elmúlt hónapokban is világosan látható volt, milyen célokat követ az AfD. Szerinte az AfD hatalmas kárt okozna, ha hatlomra kerülne. (ARD/MTI)