Rekord eredménnyel nyerte a szélsőjobb a tartományi választást Szász-Anhaltban

Az Alternatíva Németországnak (AfD) kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban tartott választásokon a közszolgálati ARD és ZDF urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint. A szélsőjobboldali párt a szavazatok 44-44,5 százalékát szerezte meg a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint. Ugyanebben a a tartományban 2021-ben az AfD 20,8 százalékot szerzett.

Ahogy arról a választás előtt írtunk, az AfD miniszterelnök-jelöltje, Ulrich Siegmund azt ígérte, hogy győzelme esetén „remigrációs offenzívát” indítana a bevándorlók tömeges kitoloncolására, szegregált iskolába különítené a menekült és fogyatékkal élő gyerekeket, betiltaná a szivárványos zászlót az iskolákban, a kulturális intézmények tartományi támogatását „patrióta nyilatkozathoz” kötné, felszámolná a közmédiát, és a német „bűntudatkultusz” megszüntetése jegyében a 20. század helyett a 19. századra helyezné át a történelemoktatás súlypontját.

Ulrich Siegmund és az AfD társelnöke, Alice Weidel Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szerezheti meg a szavazatok 18,5 százalékával. Sven Schulze, a CDU eddigi tartományi miniszterelnöke gratulált az AfDnek, amjd azt mondta: „Minden szempontból jobb eredményt szerettem volna. CDU tagjaként együtt kell élnünk ezzel az eredménnyel. Ilyen választási kampány, mint amilyet itt átéltünk, korábban még nem volt.”A CDU 2021-ben 37,1 százalékot szerzett a tartományi választáson. A Linke (9,4 százalékkal), a Zöldek (8,9 százalékkal) és az SPD (8,2 százalékkal) biztosan bejutnak a tartományi parlamentbe, míg a BSW helyzete bizonytalan.

Az AfD célja, hogy egyedül tudjon kormányt alakítani. Ehhez a pártnak ugyan nincs szüksége a szavazatok abszolút többségére, de a tartományi parlamenti mandátumok abszolút többségét meg kell szereznie. Hogy ez sikerül-e, az attól is függ, hány párt lesz képviselve a parlamentben. A jelenlegi állás szerint az AfD nem éri el ezt a célját, ha pedig nincs meg az abszolút többsége, akkor koalíciós partnerre lenne szüksége, jelenleg azonban nincs olyan párt, amelyik hajlandó lenne együttműködni vele. (ARD/Die Welt/MTI)