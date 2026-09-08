Haaretz: Netanjahut figyelmeztették egy lehetséges támadásra október 7. előtt, de ő nem adta át az üzenetet a titkosszolgálatok és a hadsereg vezetőinek

Másfél héttel az október 7-i mészárlás előtt Mohammed bin Zájed, az Egyesült Arab Emírségek elnöke felhívta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, és kifejezetten figyelmeztette, hogy a Hamász gázai vezetője, Jahja esz-Szinvár nagyszabású műveletet tervez Izrael ellen – derül ki a vezető izraeli oknyomozó- és hírportál, a Haaretz cikkéből.

A 2023. október 7-i támadások során a Hamász fegyveresei kitörtek Gázából, több mint ezer izraelit megöltek, 251 embert pedig elraboltak. A terrorcselekmény az egész térséget megrázta, Izrael háborút indított a Hamász és a libanoni Hezbollah ellen, ez a konfliktus gyakorlatilag a mai napig tart. Az, hogy Benjamin Netanjahut értesítették a támadás lehetőségérő,l meghatározó fejlemény lehet az éppen zajló izraeli választási kampányban. Az ország október 27-én új parlamentet választ, és kérdéses, hogy a 76 éves Netanjahu, Izrael történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke, képes-e megtartani a székét.

Netanjahu beszéde Jeruzsálemben 2025. április 27-én. Fotó: Toshiyuki Fukushima/The Yomiuri Shimbun via AFP

A Haaretz cikke szerint az Egyesült Arab Emírségek elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egy esetleges támadás nemcsak vérontáshoz vezetne, hanem az egész régiót destabilizálná, és aláásná az Ábrahám-megállapodásokat, amely Izrael és többek között az Emírségek kapcsolatát rendezi.

Mohammed bin Zájed sürgette Netanjahut, hogy vegye komolyan az ügyet, de meglepetésére a miniszterelnök viszonylag nyugodtan reagált.

Elmondta, hogy szerinte a Hamász Ciszjordániában szándékozik akciót indítani, és biztosította bin Zájedet arról, hogy Izrael felkészült minden eshetőségre.

A Haaertz úgy tudja, a miniszterelnök ugyan meghallgatta a figyelmeztetést, de nem tájékoztatja arról a védelmi vezetést, vagyis a titkosszolgálatok és hadsereg vezetőit. Október 7. után a támadást az izraeli titkosszolgálat legsúlyosabb kudarcaként értékelték az ország fennállása óta.