Izlandon berendelték az amerikai nagykövetet, miután Trump annektálta a szigetországot a közösségi oldalán

külföld

Katrin Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszter berendelte Billy Longot, az Egyesült Államok reykjavíki nagykövetét, miután Donald Trump a valóságosnál lényegesen nagyobb méretű USA-ról posztolt a közösségi oldalán, amely alkalomból a szigetországot is „annektálta”.

Az amerikai elnök truthos ámokfutásának – amelyről mi is beszámoltunk kedden reggel – eme eleme különösen az érintett országok körében vetett jelentős hullámokat:

Az izlandi külügyminisztérium közlése szerint a nagykövetnek elmondták: az elnöki posztot teljes mértékben elfogadhatatlannak tartják.

A RÚV a vonatkozó hírében felidézi, a legutóbbi davosi világgazdasági fórumon Donald Trump többször is megemlítette Izlandot, az országot hibáztatva az amerikai részvénypiacok gyenge teljesítménye miatt. Azt is mondta, hogy Izland sok pénzébe kerül az USA-nak. Akkor sokan azt feltételezték, hogy valójában Grönlandra gondolt – amelyre nyíltan igényt tartana –, de összekeverte a két szigetet.

Trump most nemcsak Izlandot és Grönlandot, hanem Mexikót és a komplett karibi térséget is „annektálta” a truthos térképen. (Ruv.is)

külföld izland Donald Trump térkép diplomáciai bonyodalom
Kapcsolódó cikkek

Washington és Lincoln hiába kapálózik, esélyük sincs minden idők legnagyobb Amerikájának valaha volt legnagyobb elnökével szemben

Donald J. Trump posztolgat a közösségi oldalán.

Gazda Albert
külföld