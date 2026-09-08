Izlandon berendelték az amerikai nagykövetet, miután Trump annektálta a szigetországot a közösségi oldalán

Katrin Gunnarsdóttir izlandi külügyminiszter berendelte Billy Longot, az Egyesült Államok reykjavíki nagykövetét, miután Donald Trump a valóságosnál lényegesen nagyobb méretű USA-ról posztolt a közösségi oldalán, amely alkalomból a szigetországot is „annektálta”.

Az amerikai elnök truthos ámokfutásának – amelyről mi is beszámoltunk kedden reggel – eme eleme különösen az érintett országok körében vetett jelentős hullámokat:

Az izlandi külügyminisztérium közlése szerint a nagykövetnek elmondták: az elnöki posztot teljes mértékben elfogadhatatlannak tartják.

A RÚV a vonatkozó hírében felidézi, a legutóbbi davosi világgazdasági fórumon Donald Trump többször is megemlítette Izlandot, az országot hibáztatva az amerikai részvénypiacok gyenge teljesítménye miatt. Azt is mondta, hogy Izland sok pénzébe kerül az USA-nak. Akkor sokan azt feltételezték, hogy valójában Grönlandra gondolt – amelyre nyíltan igényt tartana –, de összekeverte a két szigetet.

Trump most nemcsak Izlandot és Grönlandot, hanem Mexikót és a komplett karibi térséget is „annektálta” a truthos térképen. (Ruv.is)