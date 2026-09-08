Washington és Lincoln hiába kapálózik, esélyük sincs minden idők legnagyobb Amerikájának valaha volt legnagyobb elnökével szemben

Elvileg semmi különös nincs abban, hogy az amerikai elnök eszement posztokat tesz közzé nagy rendszerességgel a külön bejáratú közösségi oldalán, az utóbbi napok és az utóbbi huszonnégy óra mégis okot ad arra, hogy megtorpanjunk egy pillanatra. Donald Trump Truth-bejegyzései mindig szórakoztatóak – vagy rémisztőek, megítélés kérdése –, ám most született néhány, amelyek rekordgyanúsak.

Úgyhogy kiragadok hármat a szöveg- és vizuális környezetéből. Nem meglepő módon mindegyik a nagyság témakörét járja körül.

Az egyik az Egyesült Államokét:

A másik varázstükrös alapon vezeti be a harmadikat:

Amiből tehát ez sül ki:

Arról, hogy hogyan irányítja a világot – császárként – egy elmeroggyant, Urfi Péter írt alapos cikket néhány héttel ezelőtt a 444-re.