Washington és Lincoln hiába kapálózik, esélyük sincs minden idők legnagyobb Amerikájának valaha volt legnagyobb elnökével szemben

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Elvileg semmi különös nincs abban, hogy az amerikai elnök eszement posztokat tesz közzé nagy rendszerességgel a külön bejáratú közösségi oldalán, az utóbbi napok és az utóbbi huszonnégy óra mégis okot ad arra, hogy megtorpanjunk egy pillanatra. Donald Trump Truth-bejegyzései mindig szórakoztatóak – vagy rémisztőek, megítélés kérdése –, ám most született néhány, amelyek rekordgyanúsak.

Úgyhogy kiragadok hármat a szöveg- és vizuális környezetéből. Nem meglepő módon mindegyik a nagyság témakörét járja körül.

Az egyik az Egyesült Államokét:

A másik varázstükrös alapon vezeti be a harmadikat:

Amiből tehát ez sül ki:

Arról, hogy hogyan irányítja a világot – császárként – egy elmeroggyant, Urfi Péter írt alapos cikket néhány héttel ezelőtt a 444-re.

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Urfi Péter
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