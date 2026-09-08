Külföldi EP-képviselőknek panaszkodik a Fidesz, hogy a magyar kormány felszámolja a demokráciát

Miután másfél évtizedig támadták azokat, akik külföldre járnak panaszkodni és feljelentgetik a magyar kormányt, ellenzékbe kerülve mintha éppen ezt csinálnák a fideszesek.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja kedden levelet intézett a többi EP-képviselőhöz, amely szerint Magyarországon „egyre súlyosabb antidemokratikus folyamatok” zajlanak, a Tisza-kormány „alkotmányos puccsot” hajtott végre és lebontja a demokráciát.

Gál Kinga Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője és Gál Kinga, a delegáció elnöke a levélben azt írták, hogy „a Tisza-kormány visszamenőleges hatályú és személyre szabott alkotmánymódosításokkal, a polgárok választójogának és az ellenzék jogainak korlátozásával és egy korlátlan hatáskörű politikai rendőrség létrehozásával számolja fel a magyar demokráciát”.

Ami Magyarországon történik, az nem demokratikus hatalomváltás. Magyar Péter kormánya „a hatalommal való visszaélésre, a megfélemlítésre és a demokratikus ellenzék felszámolására épülő önkényuralmi rendszer kiépítésén dolgozik”, de a Fidesz állja a sarat: