Lovas birkózás, teveemelés és csonttörés puszta kézzel – magyar sikerek a Nomád Világjátékokon

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Képzeljük el az olimpiát, csak úszás, röplabda és atlétika helyett itt a világ legjobbjai lóháton íjászkodnak, lovon ülve birkóznak, csontokat törnek, egy műkecsketetemmel lovas fogócskát játszanak és csontokkal pétanque-oznak.

Nagyjából ez a World Nomad Games, vagyis a Nomád Világjátékok, ahol olyan hagyományos sportokban versenyeznek, amelyeket Közép-Ázsia nomád népei évszázadokon át játszottak. Persze sokaknak tűnhet úgy, hogy a kurultájos szubkultúra közönségének szóló niche rendezvényről van szó, de egyszerre lehet ebbe belelátni kulturális fesztivált, országimázskampányt, diplomáciai találkozóhelyet és a soft power befolyásolási mestertervet is.

A hatnapos rendezvényt kétévente rendezik meg, és a házigazda változik. Az elsőt 2014-ben Kirgizisztánban tartották, akkor 19 ország 583 sportolója indult tíz sportágban. Azóta három tornának Kirgizisztán adott otthont, a negyediknek 2022-ben Törökország, az ötödiknek pedig 2024-ben Kazahsztán. A rendezvény 2014 óta alaposan kinőtte magát, a most vasárnap véget ért játékokon a hivatalos záróadatok szerint körülbelül 3000 sportoló érkezett 109 országból, és 42 sportágban versenyeztek.