Magyar Péter bocsánatot kért Toroczkaitól, de nem úgy

„Kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként” – Toroczkai Lászlónak ez a megjegyzése volt a tetőpont (vagy mélypont) a hétfői napirend előtti felszólalások során a parlamentben.

Fotó: Németh Dániel/444

A Mi Hazánk frakcióvezetője hétfőn személyes érintettség okán kért szót a napirend előtti felszólalásokat követően, mivel Magyar Péter arról beszélt, hogy a Mi Hazánk képviselői a fideszes minisztériumokban a saját cégeik ügyében lobbiztak. Ezt az ellenzéki frakcióvezető súlyos és aljas hazugságnak nevezte, és arra szólította fel Magyar Pétert, mondja meg, milyen családi cégekről beszélt:

„Most azonnal tegye meg, mert úgy látszik, hogy saját magával kever össze. Ő volt az, aki érintett volt NER-es korrupciógyanús ügyekben. Nekem soha semmihez nem volt közöm, azonnal kérjen, vagy ha már tegeződtünk, kérjél bocsánatot azonnal és ne meneküljél gyáva, undorító féregként.”

A szócsatát parlamenti összefoglalónkban lehet visszanézni:

A szóváltás eredménye az lett, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök kizárta Toroczkait a parlament e heti üléséről, amiért undorító féregnek nevezte Magyar Pétert. „Határozottan elutasítok minden olyan megnyilvánulást az Országgyűlés ülésein, amely az emberi méltóságot bárkivel szemben súlyosan sérti” – indokolta döntését Forsthoffer Ágnes, aki értesítette Toroczkait a döntéséről. „Őszintén sajnálom, hogy erre sort kellett keríteni. A véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit ma hallottunk, az nem tolerálható” – írta a házelnök.

„Eltúlzottnak tartom, de betartottam a házelnök szankcióját, csak a szavazásokon vettem részt” – jelentette be aztán keddi sajtótájékoztatóján a Telex tudósítása szerint Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. A pártelnök szerint a házelnök döntése részrehajló volt, Magyar Péter ugyanis szerinte minden nap megsérti a házszabályt, mégsem éri retorzió. „Úgy tűnik, hogy itt vannak egyenlők, és vannak egyenlőbbek, a miniszterelnök úr egyenlőbb” – mondta. Szerinte nem Magyar Pétert nevezte féregnek, hanem azt mondta, hogy ne meneküljön féregként, és továbbra is várja a miniszterelnök bocsánatkérését.

„Amíg nem kér bocsánatot, addig nekem semmi okom nincs, nemcsak arra, hogy bocsánatot kérjek, de arra sem, hogy megbánjam, amit mondtam”

– mondta Toroczkai a sajtótájékoztatón.

A Telex természetesen megosztotta a Mi Hazánk elnökének sajtótájékoztatójáról szóló tudósítását, amikor megérkezett egy igazi humorbombával a miniszterelnök.

„Bocsánat, hogy foglalkoztam veled”

– írta, szokásához híven a lap Facebook-oldalán, kommentben.

Magyar Péter kommentje a Telexen. Forrás: Telex

Az a valószínűbb, hogy az adok-kapok folytatódik majd, de nem a Facebookon, hisz Toroczkait letiltotta a platform.