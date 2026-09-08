Ősmedvébe botlottak a Tiszában a vízügyesek Szolnok és Kisköre között

Ősi állat koponyájára bukkantak a Tisza medrében a Közép Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az igazgatóság közösségi médiában közzétett posztjából kiderül: Szolnok és Kisköre között találták a leletet, amit először horgonynak néztek, minthogy háromnegyed részben el volt süllyedve a kavicságyban. Miután azonban kiemelték, kiderült, hogy egy nagy testű állat maradványa.

Azonmód bevitték a Damjanich-múzeumba Szolnokon, és az első vizsgálatok arra utalnak, hogy a jégkorszakban élt barlangi medve koponyájáról lehet szó. A pontos kormeghatározást a múzeum szakemberei végzik, olvasható a bejegyzésben, ahol további fényképeket is meg lehet tekinteni.