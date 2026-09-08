Puska volt nála, nyakon csípték a portugál hatóságok a cascaisi repülőtéren a 95 éves Bernie Ecclestone-t

Rendőrök és vámtisztek állították meg hétfőn a Lisszabonhoz közeli Cascais repülőterén a Svájcból érkező Bernie Ecclestone-t. A Forma-1 egykori mindenható ura egy puskával próbált volna belépni Portugáliába, ám a fegyver beviteléhez szükséges dokumentáció nem volt rendben.

A 95 éves Ecclestone a BBC hírösszefoglalója szerint azt mondta, agyaggalamb-lövészeten szeretett volna részt venni, és egyben cáfolta az információkat, amelyek szerint a hatóságok őrizetbe vették volna. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a fegyvert le kellett adnia a repülőtéren, és ki is hallgatták őt, ami egy órán át tartott.

Bernie Ecclestone a spielbergi F1-futamon, 2026. június 28-án Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Ecclestone, aki közel negyven éven át, egészen 2017-ig a Forma-1-es autóversenyek első számú irányítója volt, arról is beszélt a történteket kommentálva, hogy a portugál rendőrök segítőkészek és együttműködőek voltak. A szóban forgó puska szerinte nem először lépte át a határt, amikor Angliából Svájcba vitte, nem volt vele probléma.

Nem ez az első alkalom, hogy Ecclestone fegyverproblémákkal szembesül egy repülőtéren. A BBC emlékeztet: 2022-ben Brazíliában őrizetbe is vették illegális fegyverviselés miatt. Akkor egy Svájcba induló magángépre vitt volna fel lőfegyvert, nem jött össze, 6000 brazil reálos – szűk félmillió forintos – pénzbüntetéssel sújtották. (BBC)