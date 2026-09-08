Szaúd-Arábiát rakétázzák a hútik

A hútik által közzétett felvétel a ballisztikus rakétájuk becsapódásáról Fotó: -/AFP

Számos szaúd-arábiai célpontra, köztük az Aramco szaúdi olajvállalat létesítményeire mértek csapást Jemenből az Irán által támogatott húti lázadók. Szaúdi közlés szerint több mint 70-en megsebesültek, és kemény válaszlépések következnek.

A hútik kedden közölték, hogy drónokkal és rakétákkal támadták Szaúd-Arábia délnyugati részét. A csapások célpontja volt az olajipari létesítmények mellett Abha város nemzetközi repülőtere és a Khalid király légibázis.

A hútik napok óta heves offenzívát folytatnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező jemeni kormányerők ellen. Vasárnapra már több mint 140-re emelkedett a legújabb összecsapások halálos áldozatainak száma. Hétfőn a lázadók azzal vádolták meg Szaúd-Arábiát, hogy légicsapásokat mért Jemen északi, középső és délnyugati régiójára.

A legutóbbi eszkaláció azért „veszélyes”, mert a hútik a világ legnagyobb olajexportőre területén támadtak civil és gazdasági célpontokat

– jelentette ki kedden a szaúdi befolyás alatt álló jemeni kormány szóvivője.

A két nevezetes tengerszoros Fotó: BEDIRHAN DEMIREL/Anadolu via AFP

Ezek az összecsapások a Vörös-tengeri olajkereskelmet veszélyeztetik, amelynek elakadása az egész világgazdaságot súlyosan érintené. Ahogy arról egy hónapja írtunk, a Hormuzi- mellett meg kell tanulnunk a Báb el-Mandeb-szoros nevét is – ebben a térségében csapódtak be most is a húti rakéták. A szoros teljes lezárása 7 százalékkal csökkentené a globális olajkínálatot, mivel a szaúdi olajexport nagy része nem tudna kijutni a térségből. Ez tetézné a Perzsa-öbölbeli háború miatt már most is 10 százalékos globális kiesést okozó zavart. (Reuters, MTI)