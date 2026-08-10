A Közel-Kelet másik nagy olajszállítási útvonalát veszélyeztetik a húti támadások

Vasárnap az Irán által támogatott jemeni húti milíciák megtámadtak egy szaúdi olajfinomítót és egy kikötőt a Vörös-tengeren. Ez első ránézésre nem tűnik olyan nagy dolognak, de egy olyan eszkaláció jele lehet, amely az olajszállítás akadályozásával mindannyiunkat érintő problémákhoz vezethet.

A Hormuzi- mellett meg kell tanulnunk a Báb el-Mandeb-szoros nevét is, amelynek teljes lezárása 7 százalékkal csökkentené a globális olajkínálatot, mivel a szaúdi olajexport nagy része nem tudna kijutni a térségből. Ez tetézné a Perzsa-öbölbeli háború miatt már most is 10 százalékos globális kiesést okozó zavart, írtuk a Szaúd-Arábia elleni húti tengeri blokád július végi bejelentésekor.

A két nevezetes tengerszoros Fotó: BEDIRHAN DEMIREL/Anadolu via AFP

Az eggyel ezelőtti fejlemény, hogy múlt héten védelmi megállapodást kötött három szunnita ország, amelyek nagyjából a síita Iránt szétbombázó Egyesült Államok partnereinek tekinthetők: Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán. Törökország a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkezik, Szaúd-Arábia a legerősebb Öböl-állam és a világ egyik legnagyobb olajexportőre, Pakisztán pedig az egyetlen nukleáris fegyverekkel rendelkező muszlim ország.

Két nappal a megállapodás aláírása után az Irán által mozgatott húti lázadók drónos támadást intéztek a Saudi Aramco dzsazáni finomítója ellen. Ebben a szaúdi hatóságok szerint senki nem sérült meg, a tüzet pedig sikerült eloltani. A Szaúd-Arábia délnyugati részén fekvő üzem napi 400 000 hordó nyersolajat dolgoz fel.

Támadás érte a Vörös-tenger partján fekvő kikötővárost, Janbut is, illetve rakéttákkal és drónokkal lőtték a jemeni kikötővárost, Mokkát. A Szaúd-Arábia által támogatott, nemzetközileg elismert jemeni kormány által ellenőrzött kikötő a stratégiai jelentőségű Báb el-Mandeb-szoros közelében található, amely összeköti a Vörös-tenger déli részét az Ádeni-öböllel és az Indiai-óceánnal - írja a Reuters. A jemeni közlekedési minisztérium közleménye szerint súlyos károkat szenvedett el a kikötő infrastruktúrája: „Ez újabb támadást jelent egy olyan létfontosságú polgári létesítmény ellen, amely a lakosság szolgálatában áll, és hozzájárul a Vörös-tengeri kereskedelem fellendítéséhez.”

Jemeni katona járőrözik géppuskával a Vörös-tengeren Fotó: KHALED ZIAD/AFP

Irán és a vele szövetséges síita muszlim fegyveres csoportok azóta lőnek Szaúd-Arábiára és más Öböl-menti államokra, amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított az ország ellen, ami a régióban évek óta tartó feszültségek és katonai konfliktusok jelentős eszkalációjához vezetett. A húti lázadók márciusi direkt belépése a háborúskodás újabb körébe szintlépést jelentett, és még az eddiginél is nyomasztóbb lehetséges forgatókönyveket vázolt fel.

A Hormuzi-szoros blokádja alatt Szaúd-Arábia az olajexportjának egy részét a Vörös-tenger felé tudta átirányítani, de szaúdi elemzők szerint, ha ez az útvonal is veszélybe kerülne, Rijád akár közvetlenül is beléphetne a háborúba, sőt, akár újra fellángolhatna a szaúdi–jemeni konfliktus is, amely a 2022-es tűzszünet előtt hét éven át okozott pokoli humanitárius pusztítást. A Chatham House elemzője márciusban arról beszélt, hogy a húti akciók tengeri kereskedelmi útvonalakra gyakorolt hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni, emellett az Öböl-államok létfontosságú gazdasági és katonai infrastruktúrája is egyre inkább sebezhetővé válhat.