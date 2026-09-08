Szétverték a hajléktalan nőkről szóló kiállítást a rakparton

Szétverték a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Beszélő képek című, hajléktalan nőkről szóló köztéri kiállítását, ami az Id. Antall József rakparton állt, közel a Parlamenthez. Az esetről Jámbor András volt országgyűlési képviselő számolt be a Facebook-oldalán.

Jámbor ezzel a szöveggel osztotta meg a képeket:

„Én értem, hogy emberekben vannak indulatok, értem, hogy Magyarországon egyes körökben ma divat utálni a szegényeket, hogy bár az Orbán-rendszer elment, itt maradt velünk az emberek érdemesekre és nem érdemesekre osztása, az »annyit is ér« logika, de azért ehhez tényleg síkbunkónak kell lenni!”

A Beszélő képek című projekt célja, hogy a fotónarráció módszertanával felszínre hozza a hajléktalan nők rejtett fizikai és érzelmi biztonsági szükségleteit, és valós tapasztalataikra építve formálja a társadalmi szemléletet. A projekt részeként létrejött kiállítás betekintést enged a hajléktalanként élő nők biztonsággal, otthonnal és újrakezdéssel kapcsolatos érzéseibe, gondolataiba. A projektben 7 európai ország 13 szervezete működött együtt – írják a projekt oldalán.

A kiállítás különlegessége, hogy az ott látható fényképeket maguk az érintett nők készítették, a hozzájuk kapcsolódó személyes történetek pedig saját nézőpontjukból mesélnek a biztonság és az otthon jelentéséről, veszteségekről, kitartásról és reményről.

A Tyúkól című podcastünkben a múlt héten beszélgettünk Győrffy Boglárkával, a BMSZKI szociális munkatársával és Gerencsér Tamással, módszertani munkatárssal a projektről: