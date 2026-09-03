Tyúkól#68 – Akiknek nincs hangjuk: mit jelent a hajléktalan nők számára az a szó, hogy biztonság?

Visszatértünk, de még hogy!

A mai podcastunkban olyan témát vettünk elő, amiről méltatlanul kevés szó esik a nyilvánosságban. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Beszélő képek című projektjén keresztül többek közt a hajléktalan élethelyzetben lévő nők biztonsághoz fűződő kapcsolatáról, az ellátórendszer nehézségeiről és hiányosságairól, illetve a stigmatizáció problematikusságáról beszélgettünk.

Meghívott vendégeink: Győrffy Boglárka, a BMSZKI szociális munkatársa és Gerencsér Tamás módszertani munkatárs.

BŐVEBBEN:

00:00:00 Hónapok után először nyomtad meg a gombot.

Hónapok után először nyomtad meg a gombot. 00:00:37 A Beszélő képek kiállításról beszélgetünk Győrfi Boglárkával és Gerencsér Tamással.

A Beszélő képek kiállításról beszélgetünk Győrfi Boglárkával és Gerencsér Tamással. 00:02:20 Az érintettek, azaz a hajléktalan nők érzései, visszajelzései a saját maguk által használt képeken és szövegekben jelennek meg.

Az érintettek, azaz a hajléktalan nők érzései, visszajelzései a saját maguk által használt képeken és szövegekben jelennek meg. 00:06:49 A fotónarrációs módszer alkalmazásával összesen 8 nő biztonsággal kapcsolatos érzéseit kifejező munkái láthatók.

A fotónarrációs módszer alkalmazásával összesen 8 nő biztonsággal kapcsolatos érzéseit kifejező munkái láthatók. 00:15:59 Meglepő, de talán mégis sejthető eredmény, hogy a bevont ügyfelek a projektben részt vevő országok mindegyikében hasonló témákat jelenítettek meg.

Meglepő, de talán mégis sejthető eredmény, hogy a bevont ügyfelek a projektben részt vevő országok mindegyikében hasonló témákat jelenítettek meg. 00:17:58 A kategorizálás szerepe az, hogy a program céljaként létrejövő képzésben fel tudják használni a megjelenített témákat. Ezzel is érzékenyítve a célközönséget.

A kategorizálás szerepe az, hogy a program céljaként létrejövő képzésben fel tudják használni a megjelenített témákat. Ezzel is érzékenyítve a célközönséget. 00:27:50 A képek nemcsak érzelmek, hanem visszajelzések is a szociális ellátórendszerről.

A képek nemcsak érzelmek, hanem visszajelzések is a szociális ellátórendszerről. 00:31:32 Sokaknak épp az intézmény jelenti a biztonságot, pedig az sem mentes a konfliktusoktól.

Sokaknak épp az intézmény jelenti a biztonságot, pedig az sem mentes a konfliktusoktól. 00:35:38 Mit jelent a biztonság számukra, és hogyan birkóznak meg a szociális ellátórendszer munkatársai az ügyfelek történeteivel?

Mit jelent a biztonság számukra, és hogyan birkóznak meg a szociális ellátórendszer munkatársai az ügyfelek történeteivel? 00:46:19 A fényképek alapján egy tréning keretében karaktereket építenek a résztvevők, ezek segíthetnek az ügyfelek és a nehézségeik jobb megismerésében és megértésében.

A fényképek alapján egy tréning keretében karaktereket építenek a résztvevők, ezek segíthetnek az ügyfelek és a nehézségeik jobb megismerésében és megértésében. 00:53:58 A kiállítás időzítése is érdekes: Budapesten eleve nagyon nehéz és kriminalizált a hajléktalan emberek helyzete, a drogproblémákat és a palackgyűjtés miatt bekövetkező szemetelést is sokan a számlájukra írják.

A kiállítás időzítése is érdekes: Budapesten eleve nagyon nehéz és kriminalizált a hajléktalan emberek helyzete, a drogproblémákat és a palackgyűjtés miatt bekövetkező szemetelést is sokan a számlájukra írják. 00:54:45 Alapvetően a hajléktalanságban gyűrűznek be a láthatatlan vagy elhanyagolt társadalmi problémák.

Alapvetően a hajléktalanságban gyűrűznek be a láthatatlan vagy elhanyagolt társadalmi problémák. 00:58:17 A hajléktalan nők problémái általában leképezik a társadalom minden nőtagjának problémáit is.

A hajléktalan nők problémái általában leképezik a társadalom minden nőtagjának problémáit is. 01:00:57 A különbség a készítő és a kiállítást megnéző nők között leginkább az, hogy hogyan tekintünk a problémákra, hogyan kezeljük azokat, milyen szemlélettel. A hajléktalanság össztársadalmi kérdés.

További infók és olvasnivalók

A projekt vezetője Fehér Boróka, a kiállítást szeptember 6-ig lehet megtekinteni az id. Antall József rakparton.

A projektről itt lehet bővebben olvasni.

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