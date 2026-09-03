Tyúkól#68 – Akiknek nincs hangjuk: mit jelent a hajléktalan nők számára az a szó, hogy biztonság?

Visszatértünk, de még hogy!
A mai podcastunkban olyan témát vettünk elő, amiről méltatlanul kevés szó esik a nyilvánosságban. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Beszélő képek című projektjén keresztül többek közt a hajléktalan élethelyzetben lévő nők biztonsághoz fűződő kapcsolatáról, az ellátórendszer nehézségeiről és hiányosságairól, illetve a stigmatizáció problematikusságáról beszélgettünk.
Meghívott vendégeink: Győrffy Boglárka, a BMSZKI szociális munkatársa és Gerencsér Tamás módszertani munkatárs.
BŐVEBBEN:
További infók és olvasnivalók
A projekt vezetője Fehér Boróka, a kiállítást szeptember 6-ig lehet megtekinteni az id. Antall József rakparton.
A projektről itt lehet bővebben olvasni.
Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)
Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpiknik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?
Tudatmódosult vadkemping egymillió dolláros lakóautóban. Szivárványpikinik Vancouverben. Felfújható világ az Adrián. Fentanilosok a herbálosok ellen. Ruszin-Szendi biztonsági öv nélkül. Beoltották a magyart kiskereskedelem ellen?
Miért érezzük otthonosnak az egyik konyhát, miközben egy másikban feszengünk? Gasztropodcastunk legújabb adásában a konyhára környezetpszichológiai szemszögből nézünk rá. Arról beszélgetünk, hogyan befolyásolja a tér a viselkedésünket, társas kapcsolatainkat, privát szféránkat és mitől lehet a konyhánk egy “jó” tér.
Kína technokratikus tudásban messze ellépett a Nyugattól, már a német autóipar is feladta. De meddig folytatható komoly konfliktus nélkül ez az agresszív terjeszkedés? Megtanul-e Kína végre olyan üzletet kötni, amiben nem csak ő jár jól?