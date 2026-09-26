Borízű hang #287 [hosszú]: Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja

Műsorunk a tomboló vörösterror, a rendőri túlkapások és Dezse-Zelenka Dóra ingatlanelképzeléseinek sárba tiprása ellenére szilárdan áll a saját maga számára támasztott legszigorúbb minőségi követelmények jelentette szakmai talapzaton.
Imhol műsorunk menetének rövid ismertetése:
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A magyar kormánnyal is remek kapcsolatot ápoló chábád adja Putyin főrabbiját és Donald Trump veje is a közösség támogatója. Remekül használják a sajtót, a politikát és térítik a zsidókat az összes kontinensen. Nincsenek sokan, de hatalmas ambícióval álltak neki a zsidó identitás és vallás átalakításának.
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.
Hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket?
Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.