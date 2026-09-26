Borízű hang #287 [hosszú]: Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja

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Műsorunk a tomboló vörösterror, a rendőri túlkapások és Dezse-Zelenka Dóra ingatlanelképzeléseinek sárba tiprása ellenére szilárdan áll a saját maga számára támasztott legszigorúbb minőségi követelmények jelentette szakmai talapzaton.

Imhol műsorunk menetének rövid ismertetése:

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Kínai őszközép. Szkülla és Karübdisz. A kínai vénasszonyok nyara. Végre ismét kóstolás a stúdióban.
  • 05:47 Fentanilos hallgatói élmények. Helyreigazítások: Fásy és Sávolt.
  • 07:24 Nem fideszes sportolók a NER-ben. Marco Rossi útlevele és állampolgársága. El a kezekkel Dzsudzsak ekezeteitol!
  • 10:15 Heti intézkedésértékelő. Ha Orbán 10/10, mennyi Seszták Miklós? Mi van, ha elviszik Winklert?
  • 14:04 Háromezer darab fahéjas-szilvás csiga. Szaddám Huszein kedvenc masgoufja. A veresegyhází Panírclub.
  • 18:46 Köves Slomó 8/10. A mosonmagyaróvári biznisz. A Zsilip-biznisz. Alexander Rovt, a műtrágyás szponzor.
  • 21:00 Mikor védi meg J. D. Vance Szánthó Miklóst? Szerencsére a bombáik elfogytak. Mikor tiltják ki Unger Annát?
  • 26:39 Az autópálya-koncessziót nem tudja befogadni az emberi agy. Magyarázat a 49 000-es limonádéra.
  • 29:16 Újabb szoborbűnözési hírek. Phil Lynott Dublinban. Plazeta Joe Strummer Granadában. Bede Márton és a Saicos Limában. Los Saicos: Demolición. Tommy Ramone a Bajcsyn.
  • 33:31 Stefan Kovács a Házsongárdon. Bede Mártonnak fogalma sincs Tamkó Sirató Károly származásáról. A székelyudvarhelyi Wass Albert-szobor.
  • 36:06 Árpádházi Segg Erzsébet Vácon.
  • 39:58 Hogy készül a magyar Wikipedia? Csontos István és Liptai Claudia. A görcsönyi Ganxta Zolee-híd.
  • 45:33 Forradalmi Terror Háza-koncepció. Már csak négy év hiányzott a húszból. Ki fog még egyszer megbízni Orbánban?
  • 52:08 Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja.
  • 54:51 A kubatovi ultrakultúra végtelen infantilizmusa.
  • 58:24 A hútik az új Zöld-foki szigetek. A Jemenbe áramló Toyoták és a Pentagon pizzarendelései. Szaúdi ralinehézségek. Dakar és geopolitika.

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