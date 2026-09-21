Borízű LIVE #286: Fideszes gyerekfestők az SZDSZ időkerekében [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Már azt sem tudjuk, hányadik élő, már azt sem tudjuk, hányadik teltház. Hát a Zariának se volt ennyi. Summa summárum: tűt le nem lehetett ejteni. Szénakazlat pláne. A csilláron is lógtak. Egymás sarkára tapostak.

Szem nem maradt szárazon.
Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444
  • 00:00 Mobiltöltő nincs valakinél?
  • 03:59 Leslie Mandoki további kalandjai. A másfélmilliárdos könyv.
  • 09:10 A rendszerváltás nagy napja. Jellinek Dániel a NER-ben és a NER előtt. A fauszti alku.
  • 14:45 Jellinek, akinek árnyékban kellett maradnia. Innen nehéz úri társaságba visszajutni. Mennyire vitet el embereket Magyar Péter?
  • 19:43 Mandoki és az SZDSZ-es időkerék. Mandoki és Winston Churchill. Mandoki és Gregor Gysi.
  • 26:25 A balatonszemesi Freddy Mercury a Magyar Narancsban. Nagygrófó Szolnokon, Phil Lynott Dublinban. Fenyő Miklós és Nádasdy Ádám hányattatott emléktáblái. Máté Péter Mindszenten, Kóbor János Bátaszéken, Radics Béla Csepelen.
  • 33:46 Médipiaci intimpistáskodás. Hogy tudnánk veszíteni hárommilliárd forintot?
  • 36:37 Hallgatói kérdés: Izraeli-palesztin helyzet.
  • 38:51 Épséged igazi kincs. Crackpipával Ferihegyre. Helyes crackpipa-használat.
  • 42:54 Hallgatói kérdés: magyar droghelyzet. Osztrák drog pult alól.
  • 48:01 Uj Péter és a Parti-arcok. Winkler Róbert befizette a kamarai tagdíjat. Uj Pétertől csak elvették. Parragh László elbábozza.
  • 53:27 A macska visszatér és vizet kér a bundájára.
  • 57:18 Tesókám, egy fit checket kérhetünk?
  • 60:29 Mit tesz a felelős műsorvezető, ha egy hallgató meg akarja ölni a miniszterelnököt?
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