Borízű LIVE #286: Fideszes gyerekfestők az SZDSZ időkerekében [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Már azt sem tudjuk, hányadik élő, már azt sem tudjuk, hányadik teltház. Hát a Zariának se volt ennyi. Summa summárum: tűt le nem lehetett ejteni. Szénakazlat pláne. A csilláron is lógtak. Egymás sarkára tapostak.

Szem nem maradt szárazon. Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444

Fotó: Bankó Gábor/444