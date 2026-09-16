Magyar Péter lelövésére buzdított egy betelefonáló a Paláverben, a HírTV kirúgta a műsorvezetőt, Palányi Nórát

A Paláver keddi adásába egy idős nő telefonált be, és Magyar Péterről beszélve azt kérdezte, nincs-e Magyarországon olyan „mesterlövész”, illetve „jó céllövő”, aki „kiiktatná” őt, a Magyar Péter megölésére buzdító kijelentések után pedig Palányi Nóra műsorvezető nem határolódott el azonnal. Az adásból ezt a részt Gulyás Balázs osztotta meg:

A HírTV és a HírFM másnap az alábbi közleményt adta ki:

„A 2026. szeptember 15-i Paláver című műsorban elhangzottakkal kapcsolatban leszögezzük, hogy a műsorvezető rendkívül súlyos szakmai hibát követett el, amikor az érvényben lévő protokollal szemben a betelefonáló vállalhatatlan szavait és elfogadhatatlan kijelentését nem szakította meg azonnal az élő adásban, és csak késve határolódott el az elhangzottaktól. Az incidens miatt a műsorvezető munkaviszonyát megszüntettük, és belső vizsgálatot indítottunk, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. Nézőinktől, hallgatóinktól és minden érintettől elnézést kérünk.”

Palányi Nóra volt az az országgyűlési alkalmazott, aki 2019-ben zaklatással vádolta Gréczy Zsoltot, de a bíróság végül a DK-s politikusnak adott igazat.