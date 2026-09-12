Borízű hang #285 [hossz]: Könyves Kálmán fentaniltapasza, Jegenye utca a damaszkuszi úton, Fásy az erdőben

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  • 00:00 Tartalomjegyzék. Könyves Kálmán fentaniltapasza. Csak lett magyar drogkrízis.
  • 04:29 Fentanillabor Bulgáriában. Olcsóbb, mint inni.
  • 09:53 Mandoki a damaszkuszi úton. A Mandoki Soulmates fantasztikus honlapja.
  • 13:46 Fásy Ádám ütetemet téveszt. Mandoki a Volkswagennél.
  • 18:27 Moskau és Waszlawik. Schmidt Mária tombol. Orbán Viktor táncol. Bayer Zsolt tombol.
  • 24:28 Rocking Son of Dschingis Khan. Real Action és MC Ducky. A Spotify mindent hall, és egyéb őrületes dolgok az interneten.
  • 29:13 ChatGPT és bullshit az amerikai egyetemeken. A Big Law üzleti modelljének vége.
  • 33:51 Mikor jön már be egy AI-doomista jóslat? Munkahely nem lett kevesebb. Mikor irtja ki az AI Yorba Lindát vagy Celldömölköt? Geoffrey Hinton belátja, hogy tévedett a radiológiáról. Annyi minden mástól lehet félni Kelet-Európában.
  • 38:13 Pontosan hogy végezne velünk az AI? Aum Shinrikyo és a dirty bomb. A sikeres anthraxtámadás.
  • 42:55 Állami dokumentumfilm Zalatnay Ciniről.
  • 47:08 Meghalt Andy Williams. Youtube motoron.
  • 52:15 Rendőrök Ausztriában, Marokkóban és Romániában. Kis szélességú iparvágányok és a román néplélek.
  • 58:14 Rendszerváltás a Jegenye utcában. Orbán Viktor visszatérésének esélyei.

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