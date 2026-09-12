Borízű hang #285 [hossz]: Könyves Kálmán fentaniltapasza, Jegenye utca a damaszkuszi úton, Fásy az erdőben

18:27 Moskau és Waszlawik. Schmidt Mária tombol. Orbán Viktor táncol. Bayer Zsolt tombol.
24:28 Rocking Son of Dschingis Khan. Real Action és MC Ducky. A Spotify mindent hall, és egyéb őrületes dolgok az interneten.
29:13 ChatGPT és bullshit az amerikai egyetemeken. A Big Law üzleti modelljének vége.
33:51 Mikor jön már be egy AI-doomista jóslat? Munkahely nem lett kevesebb. Mikor irtja ki az AI Yorba Lindát vagy Celldömölköt? Geoffrey Hinton belátja, hogy tévedett a radiológiáról. Annyi minden mástól lehet félni Kelet-Európában.