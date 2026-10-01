Tyúkól #70 – Gyógyszer, autó, farmer: mindegy, csak legyen egy jó nő a reklámban?

Sydney Sweeney amerikai színésznő legutóbb egy sportfogadási oldalnak készített reklámjával haragította magára sportolónők tömegeit. Miért váltott ki ekkora indulatokat egyetlen reklám, hogy lehet, hogy Sydney Sweeney állandóan ilyen helyzetekbe kerül, és miért van az, hogy még mindig pucér női testekkel próbálnak meg férfiaknak eladni dolgokat?
Ezekről a témákról is beszélgetünk Pőcze Balázs reklámszakemberrel, a Mito ügynökség egyik alapítójával és kreatív igazgatójával.
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A Sydney-trilógia:
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Egy 1980-as évekbeli reklámot újítottak fel. Amiből már akkor is botrány lett.
Jessz! Nyomja mondjuk a Stohl Buci meg a Ganxta Zolee, abból baj nem lehet.
A sportolónők teste nem közügy, nem olyasmi, amin férfiak legeltethetik a szemüket, vagy amin gúnyolódni lehet.
A kampányban használt minden kreatív anyagot visszavonnak.
A színésznő a fürdővizéből készült szappant árul, az énekesnő egy férfi előtt térdel új lemezének borítóján. Az internet pedig felrobban.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára. Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.