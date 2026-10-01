Tyúkól #70 – Gyógyszer, autó, farmer: mindegy, csak legyen egy jó nő a reklámban?

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Sydney Sweeney amerikai színésznő legutóbb egy sportfogadási oldalnak készített reklámjával haragította magára sportolónők tömegeit. Miért váltott ki ekkora indulatokat egyetlen reklám, hogy lehet, hogy Sydney Sweeney állandóan ilyen helyzetekbe kerül, és miért van az, hogy még mindig pucér női testekkel próbálnak meg férfiaknak eladni dolgokat?

Ezekről a témákról is beszélgetünk Pőcze Balázs reklámszakemberrel, a Mito ügynökség egyik alapítójával és kreatív igazgatójával.

Bővebben:

  • 00:00:00 - Ha valaki esetleg lemaradt volna: Sydney Sweeney egy olyan reklámba keveredett, amiről nehéz eldönteni, hogy pontosan mi is volt a koncepció.
  • 00:02:45 - Meglepetés: a nők sportolás közben nem úgy néznek ki, mint ebben az ominózus reklámban.
  • 00:06:45 - A negatív reklám is reklám?
  • 00:11:40 - Ne tegyünk úgy, mintha bugyorban élnénk, elég sokszor készítenek hasonló reklámokat…
  • 00:16:15 - Nóra cikke alatt a kommentek is durvák voltak, amikből nem szabad következtetéseket levonni, DE úgy fest, hogy vannak emberek, akik erre tényleg vevők.
  • 00:19:30 - A nagyon olcsó szexista reklámok elég ritkának számítanak a nagy hirdetőktől, de azért vannak ebben is kivételek.
  • 00:22:20 - Közben az alulöltözött testet használhatja úgy is egy reklám, hogy viccet csinál magából a koncepcióból – és van társadalomkritikus üzenete is.
  • 00:24:40 - A női test felszabadítása volna, hogy nők meztelenül reklámoznak valamit?
  • 00:25:45 - A sztereotípiák sulykolása még a vetkőztetésnél is lehet károsabb.
  • 00:29:50 - Még nem halt ki a gyerek-kutya-meztelenség háromszög, a dolgok, amikkel bármit el lehet adni.
  • 00:31:50 - Azoknak készülnek a reklámok, akik várhatóan a terméket használják. Akkor is, ha ez így nincs jól, mármint, hogy csak ők használják, meg, hogy őket kell megszólítani.
  • 00:35:05 - A reklámokról, meg legtöbbször a termékekről, amiket megveszünk nem racionálisan gondolkodunk, hanem érzelmi alapon.
  • 00:37:30 - Némi SLS és aluminium-oxid kitérő után kanyarodjunk rá Sydney Sweeney másik ominózus reklámjára, a farmerreklámra!
  • 00:39:50 - Ez a farmerreklám azért is érdekes, mert rávilágít, hogy hogyan adnak el dolgokat nőknek és hogyan férfiaknak. Ugyanúgy nőkkel?!
  • 00:44:55 - Egyre érzékenyebbek vagyunk pl. a rasszizmusra és a szexizmusra, ezek mégis újra és újra felbukkannak. Hogy lehet ezek nélkül megragadni az emberek figyelmét?
  • 00:55:35 - A felháborodás amúgy bemutathat egy szexista reklámnak: emlékezzünk csak a nők béna vezetését középpontba helyező szexista autóreklámra.
  • 00:57:20 - Egyébként lenne egy csomó lehetőség beavatkozni, miközben létrejön egy ilyen reklám.
  • 01:03:40 - Igazából a végére van pozitív üzenetünk, mert hiába vannak visszaesések, azért közben lehet érezni, hogy van fejlődés és változás is.

Olvasnivalók:

A Sydney-trilógia:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444, felhasznált grafika: Madari Kinga Mercédesz)

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