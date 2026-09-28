Borízű hang #287: Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.
Műsorunk a tomboló vörösterror, a rendőri túlkapások és Dezse-Zelenka Dóra ingatlanelképzeléseinek sárba tiprása ellenére szilárdan áll a saját maga számára támasztott legszigorúbb minőségi követelmények jelentette szakmai talapzaton.
Imhol műsorunk menetének rövid ismertetése:
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára. Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.