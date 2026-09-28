Borízű hang #287: Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Műsorunk a tomboló vörösterror, a rendőri túlkapások és Dezse-Zelenka Dóra ingatlanelképzeléseinek sárba tiprása ellenére szilárdan áll a saját maga számára támasztott legszigorúbb minőségi követelmények jelentette szakmai talapzaton.

Imhol műsorunk menetének rövid ismertetése: