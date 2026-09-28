Borízű hang #287: Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Műsorunk a tomboló vörösterror, a rendőri túlkapások és Dezse-Zelenka Dóra ingatlanelképzeléseinek sárba tiprása ellenére szilárdan áll a saját maga számára támasztott legszigorúbb minőségi követelmények jelentette szakmai talapzaton.

Imhol műsorunk menetének rövid ismertetése:

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Kínai őszközép. Szkülla és Karübdisz. A kínai vénasszonyok nyara. Végre ismét kóstolás a stúdióban.
  • 05:47 Fentanilos hallgatói élmények. Helyreigazítások: Fásy és Sávolt.
  • 07:24 Nem fideszes sportolók a NER-ben. Marco Rossi útlevele és állampolgársága. El a kezekkel Dzsudzsak ekezeteitol!
  • 10:15 Heti intézkedésértékelő. Szerencsére a bombáik elfogytak. Mikor tiltják ki Unger Annát?
  • 14:53 Az autópálya-koncessziót nem tudja befogadni az emberi agy. Magyarázat a 49 000-es limonádéra.
  • 17:30 Újabb szoborbűnözési hírek. Phil Lynott Dublinban. Plazeta Joe Strummer Granadában. Bede Márton és a Saicos Limában. Los Saicos: Demolición. Tommy Ramone a Bajcsyn.
  • 21:46 Stefan Kovács a Házsongárdon. Bede Mártonnak fogalma sincs Tamkó Sirató Károly származásáról. A székelyudvarhelyi Wass Albert-szobor.
  • 24:20 Árpádhází Segg Erzsébet Vácon.
  • 28:12 Hogy készül a magyar Wikipedia? Csontos István és Liptai Claudia. A görcsönyi Ganxta Zolee-híd.
  • 33:47 Forradalmi Terror Háza-koncepció. Már csak négy év hiányzott a húszból. Ki fog még egyszer megbízni Orbánban?
  • 40:22 Az orbánista gengszterizmus szellemvasútja.
  • 43:05 A kubatovi ultrakultúra végtelen infantilizmusa.
  • 46:38 A hútik az új Zöld-foki szigetek. A Jemenbe áramló Toyoták és a Pentagon pizzarendelései. Szaúdi rallynehézségek. Dakar és geopolitika.
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