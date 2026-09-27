Umami #7: Milyen a jó gasztroinfluenszer? A Stahl Judit-korszaktól a TikTokos villámreceptekig

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Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára.

Az elmúlt 30–40 évben a nyugati világban, az elmúlt 15–20 évben pedig Magyarországon is másként kezdtünk tekinteni a gasztronómiára. A korábban alapvetően funkcionális mindennapi főzés és étkezés iránt egyre többen kezdtek el érdeklődni: egyre változatosabb és újítóbb szakácskönyvek jelentek meg a piacon, egyre több tévécsatorna kezdett főzős műsorokat készíteni, a középosztály pedig az utazásai alatt egyre nyitottabban fordult a valódi helyi konyha felé.

Az internet mindennapossá válásával először a gasztronómia iránt különösen érdeklődő bloggerek, majd a közösségi média térnyerésével az influenszerek segítségével áshattuk bele magunkat a legújabb, egyre gyorsabban változó trendekbe és technikákba.

Az Umami új évadának nyitóepizódjában arról beszélgetünk Dáviddal, aki a bloggerkorszak idején csatlakozott a magyar gasztronómia szereplőihez, és a mai napig megbízható szereplője az iparágnak, hogy miként jutottunk el a kétezres évek tévés személyiségeinek receptjeitől a TikTokos villámreceptekig. Az adás során Dávid elmeséli, hány lábon kell állnia annak, aki influenszerségnek adja a fejét, és azt is, hogy mi az a minimum, amiért ebben a szektorban dolgozni érdemes.

Kárai Dávid, gasztroinfluenszer

Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.

  • 0:00 Szokásos ajánlónk: Vida Vera Vaskapu vacsorája és Újlipócia új tacós helye
  • 2:50 Vendégünk, Dávid, a megélhetési influenszer
  • 5:30 Korai influenszerek: Julia Child és Stahl Judit
  • 8:30 A gasztronómia átvette a magas művészet helyét a társadalomban
  • 12:20 Gasztroblogger-történet, első és másodhullámos bloggerek
  • 17:30 2010-es évek elején óriás gasztroboom, elindulnak a saját blogjaink is
  • 24:50 Insta világ rendje, hashtagek, vasárnap délutáni desszertposztolás
  • 28:40 Személyes brand, sok lábon állás
  • 34:40 Szponzorált tartalmak, piszkos anyagiak, hitelességitőke-fogyás
  • 46:00 Leáldozott az influenszer érának? Facebook-, Insta- és TikTok-buborékok
  • 54:20 Étterem-influenszerkedés, anonim tesztelés eltűnése
  • 1:01:20 Milyen a jó influenszer?
  • 1:04:40 Új rovatunk: szakácskönyv, amibe mindenkinek legalább egyszer bele kellene néznie

Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettünk, a másodikban Makai Edina séf volt a vendégünk, a harmadikban Dénes Dórával a gyerekkori válogatósság okait kutattuk. A negyedik részben a biodiverzitásról, az ötödikben a fermentálásról beszélgettünk, az évadzáróban pedig a konyhára néztünk rá környezetpszichológiai szempontból.

Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy témaötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek el az umami@444.hu címre!

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