Umami #7: Milyen a jó gasztroinfluenszer? A Stahl Judit-korszaktól a TikTokos villámreceptekig

Az Umami második évadját Kárai Dáviddal indítjuk. Dávid bloggerből lett influenszer, séf, szakácskönyvszerző – megélhetési influenszer, ahogy ő hivatkozik magára.
Az elmúlt 30–40 évben a nyugati világban, az elmúlt 15–20 évben pedig Magyarországon is másként kezdtünk tekinteni a gasztronómiára. A korábban alapvetően funkcionális mindennapi főzés és étkezés iránt egyre többen kezdtek el érdeklődni: egyre változatosabb és újítóbb szakácskönyvek jelentek meg a piacon, egyre több tévécsatorna kezdett főzős műsorokat készíteni, a középosztály pedig az utazásai alatt egyre nyitottabban fordult a valódi helyi konyha felé.
Az internet mindennapossá válásával először a gasztronómia iránt különösen érdeklődő bloggerek, majd a közösségi média térnyerésével az influenszerek segítségével áshattuk bele magunkat a legújabb, egyre gyorsabban változó trendekbe és technikákba.
Az Umami új évadának nyitóepizódjában arról beszélgetünk Dáviddal, aki a bloggerkorszak idején csatlakozott a magyar gasztronómia szereplőihez, és a mai napig megbízható szereplője az iparágnak, hogy miként jutottunk el a kétezres évek tévés személyiségeinek receptjeitől a TikTokos villámreceptekig. Az adás során Dávid elmeséli, hány lábon kell állnia annak, aki influenszerségnek adja a fejét, és azt is, hogy mi az a minimum, amiért ebben a szektorban dolgozni érdemes.
Amellett, hogy Dávid segítségével bepillantást kapunk a gasztroinfluenszerek munkájába, arról is beszélünk, hogy milyen felelőssége van az internetes véleményvezéreknek, és hogy mennyire érdemes hinni a videós éttermi ajánlóknak.
Az Umami a 444 kéthetente jelentkező gasztronómiai podcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettünk, a másodikban Makai Edina séf volt a vendégünk, a harmadikban Dénes Dórával a gyerekkori válogatósság okait kutattuk. A negyedik részben a biodiverzitásról, az ötödikben a fermentálásról beszélgettünk, az évadzáróban pedig a konyhára néztünk rá környezetpszichológiai szempontból.
Ha van kérdésetek, tippetek, hozzászólásotok vagy témaötletetek, amiről szívesen hallgatnátok beszélgetést, küldjétek el az umami@444.hu címre!
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A „válogatósság” száz éve még nem létezett. Ultrafeldolgozott élelmiszerek és függőség. „De hát rá van írva, hogy bio!” Azt gondolod, hogy egészségeset adsz a gyerekednek, pedig.
Miért érezzük otthonosnak az egyik konyhát, miközben egy másikban feszengünk? Gasztropodcastunk legújabb adásában a konyhára környezetpszichológiai szemszögből nézünk rá. Arról beszélgetünk, hogyan befolyásolja a tér a viselkedésünket, társas kapcsolatainkat, privát szféránkat és mitől lehet a konyhánk egy “jó” tér.
Filozófiaszakról a fine diningba. Makai Edina, a SALT sous-séfje a csúcskonyhák brutális hangulatáról, katonás fegyelméről, René Redzepi és a Noma jelentőségéről.
Régen borsónagyhatalom voltunk, már alig maradt termelés. Harc az ízetlen, ipari egyenzöldségek ellen, a régi tájfajtákért. A vendég: Réthy Kati, biológus, agroökológus, őstermelő.
Indul az Umami, a 444 új gasztropodcastja. Az első adásban két Z generációs szakáccsal beszélgettünk, akik a saját helyüket viszik. Pohner Ádám egy kis borsodi településen nyitotta meg Michelin Bib Gourmand minősítésű éttermét, az Iszkort, Hetey Márton a Rákóczi csarnokban indította el hatszékes levesezőjét, a Nem Rament.
Kéthetente beszélgetünk a fine dining világától a mezőgazdaságon át a bélflóránkig mindenről, aminek az étkezésünkhöz köze van. Az első adás, amelyben Z generációs szakácsok a vendégek, vasárnaptól lesz hallgatható a 444-en és a szokásos podcastlejátszókban.
Bélflórafixált korunk italsztárja a kombucha és a vízikefir, de otthoni elkészítésükkel még mindig bátortalanul ismerkedünk. Bár sokszor egy kategóriába sorolják őket, jelentősen különböznek: más mikrobiológiai összetétel, más alapanyagok, más ízvilág. Elkészítésük és felhasználásuk is különböző.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.
Mobiltöltés zsúfolásig megtelt nézőtér előtt. A nagy Leslie Mandoki-könyv, fentaniltapasszal. Szivek szállodája. Crackpipával a ferihegyi gyorsforgalmi úton. Röhejes zenészszobrok, hányatott sorsú emléktáblák. Fenyő a szomszédban. Fideszes gyerekek festményei.
Hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket?