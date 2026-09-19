Borízű LIVE [egyébként #286 és hosszú]: Fideszes gyerekfestők az SZDSZ időkerekében

Már azt sem tudjuk, hányadik élő, már azt sem tudjuk, hányadik teltház. Hát a Zariának se volt ennyi. Summa summárum: tűt le nem lehetett ejteni. Szénakazlat pláne. A csilláron is lógtak. Egymás sarkára tapostak.
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Megnéztem Sávolt Karolina leendő galéráját, illetve új kiállítását egy közeli galériában. 3 nap alatt 110 ezer euró értékben adott el képet a14 éves, autodidakta művész. Vannak képei, amiket AR segítségével meg is animáltak. Az eredmény láttán bármelyik nyársat nyelt öreg kritikus kiugrana a galéria ablakán vagy harakirit követne el Mága Zoltán vonójával.
Legalább 2 milliárd forintot kapott a magyar adófizetőktől a Németországban élő zenész, most megnézhettük, hogy mire ment el ennek a kétharmada.
Elismerték, hogy Palányi „rendkívül súlyos szakmai hibát” követett el, amikor nem szakította meg azonnal a betelefonálót.
Hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a jelenlegi kormány a nőügyeket?
Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.
Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.
Jascsák Béla, a Steinitz–Jascsák–Podhola fedezetsor tagja a csádi misszióban. Melyik Orbán gyerek a legkártékonyabb? Kipixelezett unoka. Stromfeld Aurél emlézete a Frankel Leó utcában. Ki szítja a radikális ligetizmus izzó parazsát? Budaörs válasza Vancouvernek.