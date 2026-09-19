Borízű LIVE [egyébként #286 és hosszú]: Fideszes gyerekfestők az SZDSZ időkerekében

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Már azt sem tudjuk, hányadik élő, már azt sem tudjuk, hányadik teltház. Hát a Zariának se volt ennyi. Summa summárum: tűt le nem lehetett ejteni. Szénakazlat pláne. A csilláron is lógtak. Egymás sarkára tapostak.

Szem nem maradt szárazon.
Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444
  • 00:00 Mobiltöltő nincs valakinél?
  • 03:59 Leslie Mandoki további kalandjai. A másfélmilliárdos könyv.
  • 09:10 A rendszerváltás nagy napja. Jellinek Dániel a NER-ben és a NER előtt. A fauszti alku.
  • 14:45 Jellinek, akinek árnyékban kellett maradnia. Innen nehéz úri társaságba visszajutni. Mennyire vitet el embereket Magyar Péter?
  • 19:43 Mandoki és az SZDSZ-es időkerék. Mandoki és Winston Churchill. Mandoki és Gregor Gysi.
  • 26:00 Olvasói kérdés: ülni fog a dagadt Gyurcsány? Medgyessy és Eminem. Vakondokok az ügyészségen. Ott lesz Orbán a békementen? Fideszesek az elmebaj határán.
  • 32:15 Olvasói kérdés: Pócs János hülye vagy kretén? A vita halála a tény. A sikeres dinnyetermelő
  • 37:17 Áder Orsolya művészete. Sávolt Karolina művészete. Gustave Klimt és Jackson Pollock a Fideszben.
  • 40:49 A balatonszemesi Freddy Mercury a Magyar Narancsban. 444 Wass Albert-szobor Magyarországon. Wass Albert Soltvadkerten, Nagygrófó Szolnokon, Phil Lynott Dublinban.
  • 47:40 Fenyő Miklós és Nádasdy Ádám hányattatott emléktáblái. Máté Péter Mindszenten, Kóbor János Bátaszéken, Radics Béla Csepelen.
  • 50:37 Médipiaci intimpistáskodás. Hogy tudnánk veszíteni hárommilliárd forintot?
  • 53:28 Olvasói kérdés: Izraeli-palesztin helyzet.
  • 55:42 Épséged igazi kincs. Crackpipával Ferihegyre. Helyes crackpipa-használat.
  • 59:45 Olvasói kérdés: magyar droghelyzet. Osztrák drog pult alól.
  • 64:52 Uj Péter és a Parti-arcok. Winkler Róbert befizette a kamarai tagdíjat. Uj Pétertől csak elvették. Parragh László elbábozza.
  • 70:18 A macska visszatér és vizet kér a bundájára.
  • 74:09 Tesókám, egy fit checket kérhetünk?
  • 77:20 Mit tesz a felelős műsorvezető, ha egy hallgató meg akarja ölni a miniszterelnököt?


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