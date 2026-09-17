Tyúkól#69 – Egyhelyben toporognak a nőügyek, kormányváltás ide vagy oda

Eheti adásunk témája, hogy a jelenlegi kormány hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a nők elleni erőszakkal kapcsolatos problémákat, illetve úgy általában a nőket érintő kérdéseket.
Szeptember 6-án, vasárnap, tüntetők állták körül a Parlamentet. A Kossuth téri demonstráció célja az volt, hogy jelezze: „A nők és lányok elleni erőszak nem magánügy. Állami felelősség, hogy a bántalmazást megelőzzük, az áldozatokat megvédjük, és hatékony rendszert működtessünk az erőszak ellen.”
Az esemény főszervezőjével, a Hétköznapi Feminizmusom oldalról ismert Hajnal Edinával beszélgetünk.
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Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.
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