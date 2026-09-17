Tyúkól#69 – Egyhelyben toporognak a nőügyek, kormányváltás ide vagy oda

podcast

Eheti adásunk témája, hogy a jelenlegi kormány hogyan kezeli (vagy nem kezeli) a nők elleni erőszakkal kapcsolatos problémákat, illetve úgy általában a nőket érintő kérdéseket.

Szeptember 6-án, vasárnap, tüntetők állták körül a Parlamentet. A Kossuth téri demonstráció célja az volt, hogy jelezze: „A nők és lányok elleni erőszak nem magánügy. Állami felelősség, hogy a bántalmazást megelőzzük, az áldozatokat megvédjük, és hatékony rendszert működtessünk az erőszak ellen.”

Hajnal Edina felszólal a Kossuth téren, 2026. szeptember 6-án.
Fotó: Bankó Gábor/444

Az esemény főszervezőjével, a Hétköznapi Feminizmusom oldalról ismert Hajnal Edinával beszélgetünk.

Bővebben:

  • 00:00:00 - Világújdonság: Zsuzsi nyomta meg a gombot.
  • 00:00:45 - Ennél viszont sokkal komolyabb témáról lesz szó: szeptember 6-án demonstrációt szervező, a Mindennapi Feminizmusomról ismert Hajnal Edina a vendégünk, akivel a Tisza-kormány nőügyekhez való hozzáállásáról beszélgetünk.
  • 00:07:20 - Váratlan, hogy a tüntetésen a közmédia is riportozott.
  • 00:10:40 - Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása terítéken lévő téma, még sincs előrelépés.
  • 00:13:00 - Amíg a nők a biztonságukért tüntettek, a miniszterelnök Pakson járt, az azóta eltelt 10 napban sem érkezett érdemi reakció a demonstrációra.
  • 00:15:12 - Hány nőnek kell még meghalnia, hogy ezt komolyan vegyék?
  • 00:21:15 - Ha valami férfimunka, akkor az az, hogy a megosztó témákba is beleállnak, nem?
  • 00:25:05 - A spanyolviaszt nem itt kell feltalálni, számtalan jó gyakorlatot lehet eltanulni más országoktól.
  • 00:18:05 - Nem mehetünk el az abortusz körüli polémia mellett sem, hiszen arról pont nincs hallgatás.
  • 00:29:50 - És így lett az abortuszkérdésből „életkezdeti etikai kérdés“.
  • 00:40:00 - Senki, tényleg senki nem jókedvében megy abortuszra.
  • 00:44:45 - Az emberek felháborodnak és reagálnak, amit többféle módon kifejeznek, például petíciók aláírásával is.
  • 00:46:00 - A nők helyzete csak akkor közügy, ha az önrendelkezésüket kell szabályozni, a nőbántalmazást meg magánügynek tartják sokan.
  • 00:52:00 - Túl sok bocsánatkérés…
  • 00:55:49 - Boldogok vagyunk, hogy még soha nem volt ilyen magas a nők aránya a parlamentben. Kiemelt szerepet kapnak nők a kormányban, de a macsó stílus még mindig tarol a politikában.
  • 01:00:15 - Nem mentség, hogy a Fidesz regnálása alatt sem volt jobb a nők helyzete.
  • 01:00:04 - Mi a fontos, mi nem fontos… nőként még mindig ugyanazokra a dolgokra kell emlékeztetni a politikusokat évtizedek óta.
  • 01:10:00 - Nem árt arról is beszélni, hogy a nőket nemcsak a jogegyenlőtlenség sújtja és veszélyezteti, hanem olyan dolgok is, mint például a klímaváltozás.

Olvasnivalók:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444, felhasznált grafika: Madari Kinga Mercédesz)

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